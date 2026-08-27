Ani strouhanka, ani mouka. Květák obalujte v této 1 ingredienci a po usmažení zůstane dokonale křupavý celé hodiny

Smažený květák voní po celém bytě a ze stolu obvykle mizí jako první. Zádrhel přijde až za chvíli. Jakmile růžičky vychladnou nebo je necháte pár minut stát, zlatavý obal ze strouhanky změkne a z křupavé pochoutky se stane mazlavé sousto. Existuje ale jedna surovina, po které obal drží pevně a květák zůstane příjemně křupavý dlouhé hodiny.
Proč strouhanka na květáku tak rychle změkne
Za zvlhlým obalem stojí voda, přesněji řečeno to, jak s ní strouhanka zachází. Strouhanka je v podstatě sušený chleba a ten nasává vodu i tuk jako houba. Květák sám o sobě pouští při smažení páru, k tomu se přidá olej z pánve a nasáklá strouhanka pomalu ztrácí svou pevnost. Výsledkem je obal, který se po pár minutách poddá a přestane křupat.
Svůj podíl na tom má i to, že květák je zelenina plná vody. Čím vlhčí je jeho povrch při obalování, tím hůř na něm obal drží a tím rychleji potom měkne.
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Tou jednou surovinou, která všechno mění, je obyčejný škrob. Posloužit může kukuřičný i bramborový, tedy i běžný Solamyl, který má většina domácností po ruce v kuchyni. Na horkém tuku se během chvilky zatáhne do tenké a pevné krusty, která nasákne mnohem méně tuku i vlhkosti než strouhanka. Právě proto obal ze škrobu vydrží křupavý o poznání déle.
V trojobalu má škrob dvě polohy. Můžete jím mouku zastoupit celou, nebo si namíchat směs, ve které tvoří zhruba polovinu. Obě varianty dají tenčí a pevnější povrch než klasika. Velmi podobně funguje rýžová mouka, kterou znají asijské kuchyně z tempury a dalších křupavě smažených jídel. Právě u květáku se to hodí obzvlášť, protože škrob mu dodá sytější zlatavou barvu a citelně víc křupu, než jaký strouhanka svede.
Jak květák obalit, aby obal opravdu držel
Základem úspěchu je suchý povrch. Růžičky po omytí důkladně osušte, ideálně papírovou utěrkou, protože na mokrý květák se žádný obal pořádně nechytí.
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Pak máte na výběr. Klasický trojobal vypadá takto:
květák obalíte ve škrobu nebo ve směsi škrobu s moukou, namočíte do rozšlehaného vejce, nakonec do strouhanky.
Rychlejší je těstíčko, kdy škrob, vejce a trochu vody nebo mléka rozmícháte dohromady, květák do směsi ponoříte a rovnou smažíte.
Obal se chytí jen na dokonale suchém povrchu, ať sáhnete po trojobalu, nebo po rychlém těstíčku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě jeden tip ušetří spoustu práce: květák nemusíte předvařovat. Syrové růžičky se v horkém tuku propečou samy, drží tvar a uvnitř zůstanou vláčnější. Navíc odpadne zdržení s vařením i následným chladnutím a máte hotovo dřív.
Přečtěte si také: Kdo má na půdě tuhle plechovou várnici po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni nabízejí i 7 000 Kč Horký tuk a nepřeplněná pánev
I ta nejlepší surovina selže, když smažíte ve vlažném oleji. Tuk musí být rozpálený zhruba na 170 až 180 °C, aby se obal okamžitě zatáhl a nestačil se olejem nasáknout. Ověříte to snadno. Vhoďte do rozpáleného tuku pár drobků obalu a hladina by měla kolem nich okamžitě rozehrát drobné bublinky.
Do pánve nebo hrnce vkládejte růžičky po menších dávkách tak, aby mezi nimi zůstalo místo a mohly v tuku plavat. Přeplněná pánev totiž teplotu oleje srazí dolů, smažení se zpomalí a obal se místo křupavé krusty jen nasákne. Mezi jednotlivými dávkami nechte tuk vždy znovu nabrat teplotu.
Aby křupal ještě za pár hodin
Tady je klíč k tomu, aby křupavost vydržela. Usmažené růžičky nesázejte hned na sebe do misky. Rozložte je v jedné vrstvě na mřížku nebo na papírovou utěrku a nechte je odvětrat. Jakmile horké růžičky nakupíte na sebe nebo je hned schováte do uzavřené nádoby, teplo se v nich promění v páru, ta nemá kudy uniknout a usadí se zpátky v obalu.
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Škrobová krusta vydrží déle než strouhanka, na zázraky ale nespoléhejte. Do dalšího dne si květák křup neudrží ani se škrobem a hodně záleží na tom, kde a jak kousky necháte ležet. Pár hodin po usmažení ale zůstane pěkně křupavý, pokud jste ho nechali vychladnout volně na vzduchu. Na pozdější ohřev se hodí suché horko. Horkovzdušná fritéza nebo klasická trouba obalu křup vrátí. Mikrovlnce se vyhněte, protože v ní květák sice rychle prohřejete, ale obal zvlhne a zgumovatí.
Zdroje: https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/v-cem-obalit-rizek/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32691-obalovani-rizku-alternativy-strouhanky, https://cooky.cz/extra-efekt-pro-krupave-rizky-staci-vynechat-mouku-recept/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/krupavy-obalovany-kvetak-z-trouby-lahodna-varianta-smazene-klasiky-skoro-bez-prace, https://www.toprecepty.cz/clanky/9977-nejsnazsi-a-dokonale-krupavy-smazeny-kvetak-s-timto-trikem-bude-obaleny-raz-dva-a-nepotrebuje-ani-predvarit/, https://www.tasteofasia.cz/a/fritovani-bez-zbytecne-mastnoty, https://www.toprecepty.cz/clanky/11724-rizky-budou-krupat-jako-z-restaurace-pomuze-obycejny-solamyl/