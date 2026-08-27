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Po sklizni rybízu neschovávejte nůžky. Tři řezy uprostřed léta rozhodnou, jestli příští rok sklidíte kbelík nebo košík

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Srpen je pro rybíz zvláštní měsíc. Hrozny už zmizely v košíku, listy ještě pracují naplno a keř tiše zakládá budoucí plodnost.
Po sklizni rybízu neschovávejte nůžky. Tři řezy uprostřed léta rozhodnou, jestli příští rok sklidíte kbelík nebo košík

Po sklizni rybízu neschovávejte nůžky. Tři řezy uprostřed léta rozhodnou, jestli příští rok sklidíte kbelík nebo košík

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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