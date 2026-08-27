Po sklizni rybízu neschovávejte nůžky. Tři řezy uprostřed léta rozhodnou, jestli příští rok sklidíte kbelík nebo košík

Právě v tomto krátkém okně se rozhoduje, jestli příští rok ponesou větve plné hrozny, nebo řídké oharky. Stačí tři promyšlené řezy. Jenže každý z nich má jiný účel a u černého rybízu se pravidla mění.
Kdy přesně vzít nůžky do ruky: české sklizňové okno rozhoduje
Správný okamžik pro posklizňový zásah určuje dozrání poslední bobule, nikoli datum v kalendáři. Jakmile tedy keř odevzdá úrodu, čeká na něj trojice úkonů, a každý den prodlení znamená méně světla pro dozrávající pupeny a víc prostoru pro houbové choroby.
Antraknóza rybízu přezimuje v opadaných listech a při vlhkém počasí způsobuje předčasnou defoliaci, která prokazatelně sráží sklizeň. Vzdušnější koruna zpomaluje šíření spor a urychluje osychání listů po dešti. Řez po sklizni má proto dvojí efekt: formuje příští úrodu a současně chrání tu letošní, dosud zbývající listovou plochu.
Tři letní zásahy krok za krokem, a proč se liší podle druhu
1. Zdravotní probírka a prosvětlení středu. Suché, zlomené, nemocné a dovnitř rostoucí výhony jdou pryč jako první. Totéž platí pro větve klesající k zemi, které se při dešti stávají mostem pro půdní patogeny. Tento krok je univerzální pro červený, bílý i černý rybíz.
2. Obnova vysloužilého dřeva. Tady se cesty rozcházejí: Červený a bílý rybíz plodí hlavně na krátkých plodonosných ostruhách dvou- až tříletého obrostu. Vyřaďte jednu až dvě nejstarší větve (čtyřleté a starší) a ponechte otevřený rámec 9 až 12 hlavních výhonů v rovnoměrném zastoupení věkových tříd. Černý rybíz dává nejlepší hrozny na silném mladém dřevě. Staré výhony poznáte podle tmavší kůry a většího průměru; podle Royal Horticultural Society je vhodné odebrat až třetinu nejstarších větví u báze a ponechat 10 až 12 výhonů, z nichž zhruba polovina by měla být jednoletá.
3. Usměrnění letošního přírůstku. U červeného a bílého rybízu zkraťte čerstvé postranní výhony na pět listů, vzniknou tak krátké obrosty, z nichž se v dalších sezonách stanou plodonosné ostruhy. U černého rybízu se naopak hodí vybrat nejsilnější mladé jednoleté výhony a přebytek slabých či stísněných zredukovat. Centimetrové pravidlo „5 až 8 cm“ se v primárních zdrojích neobjevuje; bezpečnější vodítko je právě počet listů. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Proč samotný střih nestačí: voda a mulč jako tichí společníci úrody
Řez otevře keř světlu, ale bez dostatku vláhy se nové pupeny nezaloží. Černý rybíz potřebuje zálivku i po sklizni; nedostatek půdní vlhkosti v období, kdy rostlina iniciuje květní základy, snižuje budoucí počet hroznů i květů v uzlu. Prakticky: důkladně prolijte kořenovou zónu a přikryjte ji vrstvou organického mulče o síle 5 až 8 cm. Sláma, travní shrabky, kompost nebo dřevní štěpka, cokoli zadrží vlhkost a potlačí plevel.
Při práci s napadeným dřevem dezinfikujte čepele mezi řezy sedmdesátiprocentním alkoholem nebo roztokem bělidla v poměru jedna ku devíti. Bypassové nůžky méně drtí pletiva než kovadlinkové a rána se lépe zacelí.
Kolik plodů reálně čekat a co ovlivňuje rozdíl mezi slabou a silnou sklizní
Orientační výnos dospělého, dobře vedeného keře se pohybuje kolem 1,4 až 4,5 kg podle druhu, odrůdy a stáří. Pevné procento navýšení po letním řezu primární pěstitelské zdroje neuvádějí. Mechanismus je ale jasný: pravidelná obnova drží stálý přísun plodného dřeva, otevřený střed zlepšuje vyzrávání bobulí a nižší tlak chorob brání předčasnému opadu listů, který sklizeň prokazatelně znehodnocuje.
Největší rozdíl přitom často nedělá samotný střih, ale to, že proběhne včas, hned po sklizni, dokud keř aktivně fotosyntetizuje a zakládá plodnost pro příští rok. Odkládání na podzim nebo předjaří znamená, že se klíčové letní okno prosvětlení a zkrácení postranních výhonů jednoduše mine.
Co dělat se zanedbaným keřem: obnova po etapách
Starý, zahuštěný rybíz nezvládne radikální holoseč v jednom roce. Bezpečnější postup: v první sezoně odstraňte nejstarší, nemocné a poléhající dřevo, ve druhé dorovnejte věkovou strukturu výhonů a ve třetí už udržujte cílový rámec. U červeného a bílého směřujte k 9 až 12 hlavním větvím, u černého k 10 až 12 výhonům s převahou mladého dřeva. Každý rok po sklizni zopakujte trojici letních zásahů, a keř se během dvou až tří sezon vrátí do plodné kondice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák