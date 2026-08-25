Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu

Šimonek se narodil jako zdánlivě zdravé dítě, brzy si však rodiče začali všímat toho, že je něco v nepořádku. „Chlapec nepásl koníčky a ve vývoji se nijak neposouval. Rodiče tedy začali objíždět nejrůznější neurologická vyšetření. Definitivní diagnózu se rodiče dozvěděli v synově prvním roce po kompletních genetických testech. CDG syndrom. Ten je velmi vzácnou dědičnou metabolickou poruchou, která může způsobovat selhávání různých orgánů. Šimonkovi rodiče v té chvíli zjistili, že jsou oba 25% přenašeči,“ sdělila Anna Strnadová, předsedkyně správní rady nadace Život dětem.
Období mezi prvním a třetím rokem bylo pro rodinu psychicky nejnáročnější. „Nejhorší bylo přijmout diagnózu a vědomí, že to jiné nebude. Rozdíl oproti zdravým vrstevníkům byl v té době nejvíc znát. Ostatní děti už chodily a nastupovaly do školky, zatímco Šimonek byl stále miminko,“ vzpomínají rodiče z Pelhřimova.
Jako hadrová panenka
Zmíněné genetické onemocnění se u chlapce projevovalo hlavně těžkou hypotonií jeho tělíčko bylo ochablé jako u hadrové panenky. Šimonova maminka s ním proto cvičila několikrát denně Vojtovu metodu, a to se ukázalo jako správná volba. „Právě maminčino odhodlání a intenzivní cvičení zpevnilo chlapcovo tělo a dalo pevný základ pro další vývoj. Ve dvou letech však přišla další rána v podobě cévní mozkové příhody. Lékaři po podrobném zkoumání našli dokonce dvě krevní sraženiny. Po měsíčním pobytu v nemocnici mohl Šimonek domů pod podmínkou, že bude denně dostávat injekce na ředění krve,“ zmínila dále Anna Strnadová.
Ani tato komplikace ale rodinu nezastavila. Díky obrovskému a dlouhodobému úsilí rodičů dělá dnes Šimonek významné pokroky. Ačkoliv zatím v sedmi letech stále nechodí, začal se poprvé plazit, více využívat ručičky a být celkově aktivnější.
Přesto je péče o chlapečka velmi náročná, časově i psychicky. Šimonek se totiž sám nenapije ani nenají. Rodičům s péčí pomáhají také prarodiče. Velkou oporou je pro Šimonka také jeho mladší bratr, který ho často motivuje, hraje si s ním a má upřímnou radost z každého jeho úspěchu. „Situace je však náročná i pro něj. Maminka se Šimonkem často odjíždí na týdenní či dvoutýdenní neurorehabilitace, zatímco on zůstává doma. Za sedm let si ale rodina na náročný režim zvykla. Ví totiž, že dělají vše pro to, aby se Šimonek jednou postavil na vlastní nohy, a věří, že se to podaří,“ prohlašuje Strnadová.
Ulehčit těžkou životní situaci může rodině z Pelhřimova výtěžek ze sbírky Srdce dětem, kterou každý rok na podzim pořádá právě zmíněná organizace Život dětem ve spolupráci s Lidl Česká republika.
Samolepka ve tvaru srdíčka
„Zákazníci si v tomto období mohou u pokladny obchodního řetězce zakoupit darovací samolepku ve tvaru srdíčka v hodnotě 30 korun nebo přispět přímo na účet dobrovolnou částkou. V minulém roce zákazníci a společnost Lidl Česká republika společně darovali 40 milionů korun. Za patnáct let vynesla sbírka Srdce dětem pro nemocné děti obdivuhodnou částku převyšující 400 milionů korun,“ shrnula Strnadová.
Rodina sedmiletého Šimonka si převzala symbolický šek na 80 tisíc korun, právě tuto částku vybrali lidé v prodejně Lidl v Pelhřimově. „Šek předali zástupci Lidl Česká republika, regionální manažer Petr Kasal a manažer pelhřimovské prodejny Martin Plachý. Darovaná částka rodině pomůže uhradit nákladné terapie Axis, které mají pro Šimonkův posun zásadní význam,“ doplnila závěrem Anna Strnadová.