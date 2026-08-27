Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

V Česku řádí zloději aut a zaměřují se na tenhle 1 model. Nemáte ho také?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Auto může z ulice zmizet během pár minut, aniž by kdokoli slyšel […]
V Česku řádí zloději aut a zaměřují se na tenhle 1 model. Nemáte ho také?

V Česku řádí zloději aut a zaměřují se na tenhle 1 model. Nemáte ho také?

Zdroj: Zodpovime.cz
Reklama
Další články z Zodpovime.cz
Kolik si vydělá pokladní v pražském supermarketu i s příplatky za víkendy? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Kolik si vydělá pokladní v pražském supermarketu i s příplatky za víkendy? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Technik prozradil Čechům: pokud se vám rychle vybíjí telefon, udělejte tuhle jednoduchou věc a telefon vydrží o několik hodin déle
Technik prozradil Čechům: pokud se vám rychle vybíjí telefon, udělejte tuhle jednoduchou věc a telefon vydrží o několik hodin déle

Rychlé vybíjení telefonu je jedna z největších frustrací dnešní doby. Přitom většina lidí stále […]

Na této pozici si vyděláte v Česku klidně 20 000 Kč měsíčně. Mladí ji ale vůbec nechtějí dělat, tak to musí brát senioři
Na této pozici si vyděláte v Česku klidně 20 000 Kč měsíčně. Mladí ji ale vůbec nechtějí dělat, tak to musí brát senioři

Existuje práce, kterou české rodiny hledají čím dál usilovněji a nezřídka i […]

Češi, kteří milují cestování, se radují. Po 20 letech se ruší tento zvyk na letištích, který všechny otravoval
Češi, kteří milují cestování, se radují. Po 20 letech se ruší tento zvyk na letištích, který všechny otravoval

Cestující na amerických letištích se konečně budou moci cítit o něco komfortněji. […]

Pokuta za držení telefonu na semaforu. Většina řidičů ani neví, že se to nesmí a zbytečně chybují
Pokuta za držení telefonu na semaforu. Většina řidičů ani neví, že se to nesmí a zbytečně chybují

Většina Čechů se dopouští dopravního přestupku během stání na semaforech a vůbec […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

Všechny články tohoto autora →
Zodpovime.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.