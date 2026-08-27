Buffon, Ibrahimovič, Van Persie. Synové fotbalových legend se derou na scénu, jeden z nich válí za Česko

Louis Thomas Buffon nastoupil 9. března 2025 jako střídající hráč za Pisu v zápase Serie B proti Spezii. Bylo mu sedmnáct, hrál na postu útočníka, tedy na opačném konci hřiště než jeho otec, jeden z nejlepších gólmanů historie. Ve stejné sezoně dal šest gólů v deseti zápasech za českou reprezentaci do 19 let. Česko si nevybral náhodou. Jeho matka je Alena Šeredová a právě přes ni vede linka, která z Louise Buffona dělá nejzajímavější českou stopu v širším trendu: synové fotbalových legend začínají kopat do profesionálních míčů.
Tři příjmení, tři různá patra
V sezoně 2025/2026 se v evropském profesionálním fotbale pohybovali tři synové velkých jmen, každý na jiné úrovni.
- Louis Thomas Buffon (útočník, nar. 2007), klubově patří Pise, od 2. února 2026 hostoval v Pontedeře v Serie C. Za českou U19 nastřílel šest branek v deseti zápasech.
- Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović (útočník, nar. 2006), v lednu 2026 přišel z AC Milan na hostování do Ajaxu, minuty sbíral převážně v Jong Ajax v Eerste Divisie. Debutoval 19. ledna 2026 proti Rodě JC.
- Shaqueel van Persie (útočník, nar. 2006), hráč Feyenoordu s kontraktem do roku 2028. V lednu 2026 přišel z lavičky v derby se Spartou Rotterdam a dal dva góly. Pak ho zastavilo zranění, do A-týmu se vrátil až 17. května.
Kdo je z trojice nejdál? Shaqueel. Dva góly v Eredivisie za A-tým Feyenoordu jsou jiná liga (doslova) než rozvojové minuty v druhé nebo třetí soutěži. Buffon má silnější reprezentační čísla, ale klubově teprve hledá pravidelné vytížení. Ibrahimović měl na jaře 2026 hlavně učednická léta v rezervě Ajaxu, byť po sezoně přestoupil natrvalo do AZ.
Proč Česko, a ne Itálie?
Louis Buffon se nenarodil v Praze, nehraje v české lize a žádný český klub ho v sezoně 2025/2026 neměl v kádru. Přesto ho FAČR eviduje jako reprezentanta a jeho česká volba má jasnou logiku.
V rozhovoru pro Corriere della Sera z února 2025 Gianluigi Buffon vysvětlil, že syn si má budovat budoucnost bez podezření, že mu cestu umetlo příjmení. Česká reprezentace nabídla přesně to: prostor, kde jméno Buffon nevyvolává automatický tlak italských médií. Trenér české U19 Václav Jílek pro Radiožurnál Sport popsal Louise jako pracovitého a týmového hráče a zmínil, že iniciativa přišla i od matky. Sám Louis ve videorozhovoru pro FAČR řekl: „Máma byla šťastná, když jsem zvolil Česko.“ Češtinu prý piluje každý den.
Když v únoru 2025 nastoupil v Písku v dresu české devatenáctky, přišlo se podívat zhruba tři sta diváků. Pro mládežnický zápas neobvyklé číslo. Česko pro Buffona není domov, je to kariérní strategie. Reprezentační minuty, góly, pozornost bez drtivého tlaku. A pro český fotbal je to vzácná vizitka.
Vlastní příběh, ne otcův stín
Motiv emancipace od slavného příjmení se opakuje u všech tří. Maximilian Ibrahimović po příchodu do Ajaxu řekl v klubovém rozhovoru: „Chci psát vlastní příběh.“ Zlatan mu prý Ajax doporučil jako dobré prostředí pro růst. Robin van Persie zase po Shaqueelových dvou gólech proti Spartě veřejně přiznal, jak moc ho synův moment dojal, ale zároveň dříve zmínil, že ho překvapila intenzita mediální pozornosti, která Shaqueela provází od prvních kroků v A-týmu.
Pozičně je nejzajímavější právě Louis. Syn brankáře hraje v útoku. Maximilian i Shaqueel zůstali v ofenzivní linii jako jejich otcové, což je logické i genetické: pohybové dispozice se dědí. Buffon junior se od otcova odkazu oddělil nejradikálněji. Nebrání, střílí.
Trend, který nekončí
Buffon, Ibrahimović a van Persie nejsou ojedinělé případy. V Jong Ajax od sezony 2025/2026 figuruje i Damián van der Vaart, syn Rafaela. A v prosinci 2025 podepsal první profesionální smlouvu s AC Milan i Vincent Ibrahimović, Zlatanův mladší syn, zařazený do projektu Milan Futuro. Fotbalová dynastická linka se rozrůstá.
Žádný z těchto mladíků zatím není na úrovni svého otce, a realisticky vzato, většina z nich tam nikdy nebude. Ale mají něco, co běžní teenageři v akademiích nemají: přístup k zákulisí vrcholového fotbalu od narození, genetickou výbavu a jméno, které jim otevírá dveře. Zároveň je to jméno, které jim nad hlavou visí jako měřítko, jemuž se těžko vyrovnává.
Louis Buffon zatím střílí góly za českou devatenáctku a hledá minuty ve třetí italské lize. Je mu sedmnáct. Příjmení na dresu má stejné jako legenda, ale příběh, který s ním píše, je zatím jenom jeho.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner