Ani sádlo, ani máslo. Křupavé řízky smažte na této 1 věci z lednice a strouhanka nevypije ani kapku mastnoty

Rozkrojíte řízek a strouhanka je promáčená tukem, po pár minutách navíc zvláční a začne se odchlipovat od masa. Tenhle výsledek zná spousta lidí. Nejčastěji za ním stojí tuk, na kterém se řízky smažily. Vyměnit ho za ten správný přitom trvá jediný krok a řešení máte nejspíš schované v lednici.
Kouzlo dělá přepuštěné máslo, kterému se říká ghí
Tím tukem je přepuštěné máslo, známé i pod indickým názvem ghí. Vzniká sice z klasického másla, ale na pánvi se chová úplně jinak než ono a se sádlem nemá společného vůbec nic. Připraví se tak, že se máslo pomalu zahřívá, dokud se z něj neodpaří voda a neoddělí mléčné bílkoviny. Zůstane skoro čistý mléčný tuk, který si drží máslovou chuť i vůni.
Ghí vzniká z běžného másla, jen z něj zmizí voda a mléčné bílkoviny, kvůli kterým se máslo na pánvi rychle připálí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě proto po ghí sahají i známí čeští šéfkuchaři, když chtějí řízek posunout o úroveň výš. Voda a mléčné bílkoviny, kvůli kterým se obyčejné máslo na pánvi rychle připálí a začne dělat hnědé spáleniny, v přepuštěném másle chybí. A díky tomu snese daleko větší žár.
Přečtěte si také: Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita Proč strouhanka nenasákne ani kapku tuku
Celé tajemství se skrývá v takzvaném kouřovém bodu, tedy teplotě, při které se tuk začne přepalovat a kouřit. U běžného másla přijde tenhle okamžik už kolem 150 stupňů. Přepuštěné máslo vydrží rozpálit až na 250 stupňů, aniž by se s ním cokoli dělo.
Rozdíl mezi běžným a přepuštěným máslem přehledně shrnuje následující tabulka:
Tuk Kouřový bod Chování na pánvi Běžné máslo kolem 150 stupňů obsahuje vodu a mléčné bílkoviny, rychle se připálí a dělá hnědé spáleniny Přepuštěné máslo (ghí) až 250 stupňů voda a mléčné bílkoviny chybí, snese daleko větší žár Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc
Tady je jádro celého triku. Pánev díky tomu můžete pořádně rozpálit. Horký tuk obal okamžitě zatáhne, na povrchu řízku vznikne pevná zlatavá kůrčička a ta funguje jako bariéra. Strouhanka se zapeče dřív, než by stačila mastnotu nasát dovnitř. Když maso naopak vložíte do vlažného tuku, chová se obal jako houba a řízek nasákne.
Studený tuk celý trik zabije
Ať máte v pánvi cokoli, bez pořádného rozpálení nefunguje nic. Nejjednodušší test je hodit do tuku špetku strouhanky. Pokud začne hned vesele bublat a vyplave nahoru, můžete smažit. Pokud jen tak leží na dně, ještě chvíli počkejte.
Důležité je i množství tuku. Ghí nalijte do pánve tak vysoko, aby v něm řízek stál zhruba do půlky své výšky. A pánev hlavně nepřeplňujte. Každý studený řízek teplotu tuku srazí dolů, a když jich tam napěchujete moc najednou, maso se začne dusit ve vlastní šťávě. Obal potom zvláční a nasákne. Raději smažte po menších dávkách. Při obracení buďte opatrní a vidličku k masu vůbec neberte, protože propíchnutý řízek pustí šťávu a vyschne.
Přečtěte si také: Kdo má na půdě tuhle plechovou várnici po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni nabízejí i 7 000 Kč Krátce na utěrku a řízek je dokonalý
Jakmile je hotovo, nechte řízek chvilku odležet na papírové utěrce. Papír z něj vytáhne zbytečný tuk, kůrčička si udrží křupavost a maso uvnitř zůstane vláčné. Nenechávejte ho tam ale dlouho, jinak se kůrčička zapaří a změkne.
Pomůže i pár drobností při obalování. Do rozšlehaného vejce nepřidávejte vodu ani mléko, protože zbytečná vlhkost obal při smažení nadzvedne a pomůže mu nasát tuk. Maso před vložením do trojobalu osušte utěrkou a strouhanku do něj netlačte silou, aby obal mohl na pánvi nadýchaně nabýt.
Vyrobit si ho zvládnete z jediné kostky másla
Ghí koupíte hotové, ale klidně si ho připravíte doma z jedné kostky obyčejného másla:
Přečtěte si také: Včelař radí Čechům: med nezcukernatí ani po roce, když ho uložíte s 1 věcí z kuchyně Nakrájejte ho do kastrolku se silným dnem a zahřívejte na mírném plameni tak, aby teplota nepřekročila zmíněných 150 stupňů. Máslo začne bublat, jak se z něj odpařuje voda, a na hladině se objeví pěna z bílkovin, kterou průběžně sbírejte lžící. Když tekutina zezlátne do barvy medu a přestane prskat, přeceďte ji přes plátýnko nebo kávový filtr do čisté sklenice.
Hotové přepuštěné máslo vydrží v lednici i několik měsíců a nepřepaluje se, takže ho po řízcích klidně použijete znovu. Jen zůstaňte při zemi ohledně zázraků na zdraví, které se ghí občas připisují. Pořád je to skoro čistý tuk, takže s ním zacházejte se stejnou mírou jako s každým jiným. Na dokonale křupavý řízek bez mastné strouhanky ale těžko najdete lepšího pomocníka.
Zdroje: https://magazin.recepty.cz/clanky/smazeny-rizek-recept-a-triky-profesionalu-jak-pripravit-ten-nejlepsi-znate-je-527.html, https://www.stobklub.cz/clanek/je-ghi-lepsi-nez-maslo-/, https://casjenprome.cz/rubrika/domacnost/vanoce/veprovy-rizek-smazeny-na-prepustenem-masle/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nejlepsi-tuk-na-smazeni-prepoustene-maslo-20210507.html, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/velky-pruvodce-vanocnimi-rizky-jak-vybrat-maso-vyladit-trojobal-a-na-cem-smazit, https://hobby.instory.cz/1105-par-tipu-na-dokonale-rizky-povyste-strouhanku-na-delikatesu-a-do-panve-dejte-paratka.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/11364-prepustene-maslo-doda-rizkum-lepsi-chut-temto-chybam-se-pri-smazeni-vyhnete/