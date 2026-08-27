Tchyně nevěřila, že tenhle závin peču bez válení těsta. Na nedělním obědě zmizel do 10 minut a recept si zapisovala na účtenku

Vůně skořice a pečených jablek dokáže svolat celou rodinu ke stolu rychleji než zvonek na oběd. Spousta lidí si ale domácí závin nikdy neupeče, protože je odrazuje představa moukou zaprášené kuchyně a těsta, které se musí donekonečna válet a tahat do tenka. Existuje přitom způsob, jak mít voňavý štrúdl na stole i bez válečku a bez nervů. A výsledek zvládne zmást i tchyni, která si na poctivé pečení potrpí.
Válení a tažení odradí i zkušené hospodyně
Klasický závin se dělá z taženého, listového nebo kynutého těsta. U každého ale číhá nějaká past. Tažené těsto se musí rozprostřít do plátu tenkého skoro jako papír, kynuté potřebuje čas a teplo, aby nabylo, a domácí listové zabere klidně půl dopoledne. Při válení se navíc těsto rádo lepí a trhá, takže i zkušené pekařce se stane, že upečený štrúdl nakonec splaskne nebo popraská.
Právě kvůli tomu řada lidí u závinu rovnou hází flintu do žita a sáhne po krabicovém dezertu z obchodu. Je to škoda, protože cesta k domácímu štrúdlu může být mnohem kratší, než to na první pohled vypadá.
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Celý trik spočívá ve výběru těsta. Místo pracného taženého nebo kynutého sáhněte po měkkém těstě z bílého jogurtu nebo zakysané smetany. Připraví se za pár minut z několika málo surovin, je vláčné, nelepí se a hlavně se při pečení netrhá ani nepraská. Díky zakysanému mléčnému výrobku má příjemně svěží chuť a není tak mastné jako to listové.
A teď to hlavní. Takové těsto je tak poddajné, že k němu váleček vůbec nepotřebujete. Stačí ho prsty nebo hřbetem lžíce rozprostřít rovnou na pečicí papír a náplň pak zavinout právě pomocí toho papíru. Kdo chce ušetřit čas úplně, může sáhnout po hotovém předrozváleném listovém nebo taženém těstě z chladicího boxu, které se jen rozbalí a naplní.
Těsto i náplň krok za krokem
Na těsto smíchejte tyto suroviny:
zhruba 300 g prosáté hladké mouky, 200 g bílého jogurtu nebo zakysané smetany, 100 g změklého másla, špetku soli. Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc
Potom postupujte takto:
Suroviny nejdřív spojte vařečkou, potom je rukama dopracujte v hladkou kouli. Tu zabalte do potravinové fólie a dejte ji aspoň na půl hodiny do chladu. Vychlazené těsto pak líp drží tvar a snáz se rozprostírá. Mezitím oloupejte a nahrubo nastrouhejte šest až osm jablek. Nastrouhanou hmotu vezměte do dlaní a přebytečnou šťávu z ní pořádně vymačkejte. Právě vlhká jablka jsou hlavní důvod, proč závin zespoda rozbředne. K jablkům přidejte mletou skořici, cukr podle chuti a případně hrst rozinek nebo sekaných ořechů. Odpočaté těsto rozdělte na dvě části, každou rozprostřete na pomoučený papír do obdélníku, poklaďte náplní a s pomocí papíru zaviňte do válečku. Konce pořádně přitiskněte k sobě, aby náplň při pečení nevytekla. Aby se povedl pokaždé
Pár drobností rozhodne o tom, jestli bude štrúdl dokonalý, nebo rozmáčený. Než na těsto naskládáte jablka, posypte ho vrstvou strouhanky, ideálně krátce osmažené na másle. Drobty stáhnou z jablek šťávu dřív, než stihne prosáknout do těsta, takže spodní vrstva zůstane pěkně suchá. Když strouhanku po ruce nemáte, poslouží i lžíce krupice, rozdrcené sušenky nebo namletá ořechová jádra.
Vrstva osmažené strouhanky pod jablky stáhne přebytečnou šťávu a spodek závinu zůstane suchý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osvědčí se i pár triků po babičce. Lžíce octa v těstě ho udrží vláčné a zabrání trhání, prosetá mouka zase přidá na nadýchanosti. Hotový závin před pečením několikrát propíchněte vidličkou, aby mohla unikat pára a těsto se dobře propeklo.
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Pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů zhruba půl hodiny, dokud povrch nezezlátne. Kdo má rád křupavou kůrku, potře závin ještě horký rozpuštěným máslem a posype cukrem, který na povrchu vytvoří karamelovou krustu. Nakonec stačí bohatě zasypat moučkovým cukrem přes sítko.
Sladká klasika i slané překvapení
Krása tohohle těsta je v tom, že si s náplní můžete hrát. Kromě jablek se do něj hodí mák povařený v mléce, tvaroh s vejcem, švestky nebo ořechy. U makové náplně závin nemotejte příliš natěsno, aby při pečení nepraskl.
Zapomínat se nemusí ani na slanou verzi. Skvěle chutná se zelím a slaninou nebo se šunkou a sýrem, takže z jednoho těsta vykouzlíte jak dezert ke kávě, tak slané pohoštění pro nenadálou návštěvu. A až se vás někdo bude vyptávat na recept, klidně přiznejte, že žádný váleček u toho nebyl.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/8231-univerzalni-jogurtove-testo-na-zavin-staci-na-nej-jen-tri-ingredience-je-rychle-vlacne-a-po-upeceni-krasne-krehke/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/recept-jogurtove-testo-zavin-tasticky-video-postup/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sup-sup-zavin/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jablecny-zavin-ktery-chutna-bozsky-aneb-osvedcene-triky-nasich-babicek-439.html, https://www.oetker.cz/receptare/r/netazeny-jablecny-zavin, https://cooky.cz/jogurtovy-jablecny-zavin-ktery-se-mi-vzdy-povede-dobrota-z-jogurtoveho-testa-ke-kave-s-vuni-skorice-a-jablek/