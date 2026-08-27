Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tchyně nevěřila, že tenhle závin peču bez válení těsta. Na nedělním obědě zmizel do 10 minut a recept si zapisovala na účtenku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vůně skořice a pečených jablek dokáže svolat celou rodinu ke stolu rychleji než zvonek na oběd. Spousta lidí si ale domácí závin nikdy neupeče, protože je odrazuje představa moukou zaprášené...
Tchyně nevěřila, že tenhle závin peču bez válení těsta. Na nedělním obědě zmizel do 10 minut a recept si zapisovala na účtenku

Tchyně nevěřila, že tenhle závin peču bez válení těsta. Na nedělním obědě zmizel do 10 minut a recept si zapisovala na účtenku

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Ani máslo, ani olej. Houby smažte na této 1 věci a nepustí ani kapku vody
Ani máslo, ani olej. Houby smažte na této 1 věci a nepustí ani kapku vody
Kdo má doma tuhle plechovou dózu na mouku po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 6 000 Kč
Kdo má doma tuhle plechovou dózu na mouku po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 6 000 Kč

Většina lidí ji bere jako kus starého nádobí, které jen zabírá místo v kredenci. Přitom zrovna nenápadná...

Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější
Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější

V české kuchyni už dávno nevládne jen mikrovlnka. Vedle ní si spousta domácností pořídila horkovzdušnou...

Ani strouhanka, ani mouka. Květák obalujte v této 1 ingredienci a po usmažení zůstane dokonale křupavý celé hodiny
Ani strouhanka, ani mouka. Květák obalujte v této 1 ingredienci a po usmažení zůstane dokonale křupavý celé hodiny

Smažený květák voní po celém bytě a ze stolu obvykle mizí jako první. Zádrhel přijde až za chvíli. Jakmile...

Sousedka si vyžádala recept: Tuhle pomazánku dělám bez jediné kapky oleje a na oslavě zmizela během 5 minut
Sousedka si vyžádala recept: Tuhle pomazánku dělám bez jediné kapky oleje a na oslavě zmizela během 5 minut

Když na oslavě zmizí mísa pomazánky dřív, než se stačí rozjet zábava, obvykle přijde dotaz na recept. U...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.