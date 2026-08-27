Klasické záchody končí. Z domácností Česka je vystrnadí mnohem lepší a hygieničtější zařízení

Obsah článku
Lidé s hemoroidy, ekzémy nebo chronickými záněty znají problém na vlastní kůži. Každá návštěva toalety může být nepříjemná až bolestivá. Mechanické tření suchým papírem podrážděnou pokožku dál traumatizuje, bakterie se šíří a situace se jen zhoršuje. Přitom existuje řešení, které medicína už dlouho považuje za přirozenější – očista tekoucí vodou místo drsného otírání.
Tento princip není žádnou novinkou. V Japonsku, kde se pro tato zařízení vžil zlidovělý název „Washlet‟, jsou sprchovací toalety naprostým standardem a podle vládních průzkumů jimi disponuje více než 80 procent tamních domácností. V Evropě se technologie prosazuje pomaleji, přesto i zde roste počet těch, kdo už nechce slevit z komfortu a hygieny.
Co přesně dělá sprchovací toaletu tak výjimečnou
Zatímco tradiční bidet vyžaduje v koupelně samostatné místo, vlastní přívod vody i odpad, moderní sprchovací systém vše integruje do jediného prvku. Jemný proud teplé vody zajišťuje důkladnou očistu, následuje proud teplého vzduchu pro šetrné osušení. Žádné mechanické dráždění, žádné zbytečné bakterie na rukou.
Z biologického hlediska je tento přístup nesrovnatelně efektivnější. Voda odstraňuje nečistoty a mikroorganismy mnohem důkladněji než papír, což výrazně snižuje riziko infekcí močových cest i kožních komplikací. Pro seniory, těhotné ženy nebo osoby se sníženou pohyblivostí pak automatické ovládání znamená zachování plné soběstačnosti a intimity bez nutnosti cizí pomoci.
Ekologický rozměr nelze přehlédnout. Průměrný člověk ročně spotřebuje desítky rolí toaletního papíru. Výroba každé z nich znamená spotřebu obrovského množství vody, dřeva a chemikálií na bělení. Používáním vodní trysky klesá spotřeba papíru až o 80 procent, což v dlouhodobém horizontu šetří nejen peněženku, ale i životní prostředí.
Technologie, která myslí na každý detail
Dnešní japonské toalety nabízejí promyšlený ekosystém funkcí ovládaných dálkovým ovladačem, nástěnným panelem nebo mobilní aplikací. Uživatel si nastavuje přesnou teplotu proudu, intenzitu ostřiku i úhel trysky podle osobních preferencí. Trysky mají různé režimy přizpůsobené anatomii těla – dámská a anální sprcha s odlišnými úhly dopadu.
Vyhřívané sedátko zajišťuje teplotní komfort v chladnějších měsících. Integrovaný uhlíkový filtr čistí vzduch přímo v míse ještě dříve, než se jakýkoliv zápach stihne rozšířit do místnosti. Tryska se před každým použitím i po něm automaticky propláchne vodou, v mnoha případech se sterilizuje UV světlem. Senzory pohybu zajistí bezdotykové otevření víka při příchodu a zavření po odchodu – žádný kontakt rukou s povrchem mísy.
Průkopníkem této technologie v Evropě je švýcarská společnost Geberit, která své první přídavné sedátko se sprchou (Geberella) představila již v roce 1978. Od té doby se technologie posunula mílovými kroky vpřed a dnes nabízí funkce, které by si před pár dekádami nikdo nedokázal představit.
Tři cesty, jak si pořídit sprchovací toaletu
Přechod na moderní systém dnes nevyžaduje nutně kompletní rekonstrukci koupelny. Kompletní toaletní systém s plně integrovanou technologií představuje designově nejčistší řešení, kde jsou veškeré přívody vody i elektřiny skryté ve zdi. Jde o nejfunkčnější variantu vhodnou při novostavbě či celkové rekonstrukci, finančně však vyjde na desítky tisíc korun.
Elektronické bidetové prkénko se nasazuje na stávající běžnou toaletní mísu a nabízí většinu funkcí plnohodnotného systému za výrazně nižší cenu – základní modely lze pořídit již od cca 5 000 korun. Vyžaduje však přivedení zásuvky na 230 V a napojení na rohový ventil vody.
Mechanické přídavné bidetové vložky fungují pouze na tlak vody bez nutnosti elektřiny. Představují základní vstupní úroveň, postrádají však vyhřívání, fén či odsávání pachů.
Zatímco ještě před několika lety byly tyto systémy vnímány jako výstřední luxus známý pouze z cest po Asii, dnes se stávají běžnou součástí standardních projektů moderního bydlení. Rychle klesající pořizovací ceny základních modelů, rostoucí důraz na zdraví a přirozená touha po vyšším komfortu dělají ze sprchovacích toalet novou normu. Klasické suché toalety se pomalu, ale jistě posouvají do minulosti.
Zdroje článku: idnes.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná