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Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější

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V české kuchyni už dávno nevládne jen mikrovlnka. Vedle ní si spousta domácností pořídila horkovzdušnou fritézu s košíkem a teď se objevuje třetí spotřebič, který obě zařízení v lecčem předčí....
Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější

Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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