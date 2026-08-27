Ani mikrovlnka, ani horkovzdušná fritéza. Češi objevili nový způsob ohřívání jídla a vaření, který je 10x modernější

V české kuchyni už dávno nevládne jen mikrovlnka. Vedle ní si spousta domácností pořídila horkovzdušnou fritézu s košíkem a teď se objevuje třetí spotřebič, který obě zařízení v lecčem předčí. Slibuje křupavé jídlo bez rozvařené kaše z mikrovlnky a zvládne přitom mnohem víc než obyčejný košík. Desetinásobek modernosti z nadpisu berte s rezervou, jádro věci je ale prosté: jeden přístroj tu zastane práci topinkovače, malé trouby i klasické fritézy.
Co je ten nový spotřebič v kuchyni
Řeč je o horkovzdušné stolní troubě, pro kterou se vžil i anglický název air fryer oven. Vypadá jako zmenšená elektrická trouba se skleněnými dvířky a uvnitř má výsuvné rošty nebo plochý perforovaný plech, hluboký koš tu chybí. Vzduch v ní proudí stejně jako v každé fritéze a jídlo propeče ze všech stran, k tomu ale utáhne i toasty nebo menší pečení, na které byste jinak zapínali velkou troubu. Pro každého, kdo chce mít doma jediný všestranný přístroj, je to lákavá varianta.
Proč mikrovlnka u zbytků prohrává
Rozpečený rohlík nebo kus pizzy z předešlého dne po ohřevu v mikrovlnce zvláční a křupavá kůrčička je pryč. Nemůže za to vaše kuchařské umění. Na vině je způsob, jakým mikrovlnka pracuje: její vlny rozechvějí molekuly vody přímo v jídle, takže se pokrm bleskově prohřeje, povrch ale přitom změkne a křupavost je ta tam.
Přečtěte si také: Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita V mikrovlnce jídlo rychle zteplá, jeho křupavý povrch se ale rozměkne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Horký vzduch to dělá obráceně. Jídlo obtéká zvenčí a vrací mu opečený, křupavý povrch. Zbytky masa, hranolky nebo pečivo ze včerejška tak chutnají skoro jako čerstvé a nepřipomínají zapařenou hmotu z mikrovlnky. Právě v tomhle má nový spotřebič nad mikrovlnkou jasně navrch. Jeden zvyk z mikrovlnky ale musíte opustit: talíř s jídlem sem rovnou nevkládejte. Uvnitř panuje žár jako v troubě, takže dovnitř patří jen nádobí výslovně určené do trouby, jinak hrozí prasknutí.
Umí víc než košíková fritéza
Od košíkové fritézy se stolní trouba liší hlavně vnitřním uspořádáním. Jídlo v ní rozložíte na dvě nebo tři patra s rošty či plechy a díky proskleným dvířkům ho máte pod dohledem, aniž byste cokoli vytahovali. V jednom cyklu tak připravíte třeba přílohu i maso pohromadě. Něco za tu všestrannost ale dáte: cena je vyšší, přístroj zabere víc místa a v ovládání se zpočátku chvíli hledáte.
Možností je celá řada. Kromě smažených brambůrek nebo masa zvládne klasické pečení, zapečené toasty i mraženou pizzu, u lépe vybavených kusů přibývá gril a sušení ovoce či bylinek. Jedna taková trouba tak zaskočí za několik spotřebičů, které byste jinak kupovali každý zvlášť. Že tyhle přístroje umí mnohem víc než osmažit hranolky, potvrdil i červnový přehled magazínu Good Housekeeping: jeho laboratoř u stolních trub kromě hranolek a kuřecích křidélek hodnotila i toasty, mraženou pizzu, koláč z hotové směsi a steak pod horním ohřevem.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc Kolik litrů a wattů vlastně potřebujete
Rozdíly ve velikosti jsou obrovské. Košíková fritéza pro jednotlivce nebo pár vystačí zhruba s 1,5 až 3 litry, tříčlenné až čtyřčlenné domácnosti kolem 5 litrů a početnější rodina by měla sáhnout ještě výš. Stolní trouby se pohybují úplně jinde, od patnácti až po třicet litrů. Jedno univerzální číslo tu proto nehledejte, do stejné kategorie spadají drobné modely i kusy velké skoro jako klasická trouba.
Výkon většiny těchto spotřebičů se drží mezi 1 200 a 2 000 watty a běžné domácnosti bohatě stačí okolo 1 400 wattů. Horký vzduch se rozpálí zpravidla na 200 až 230 stupňů, jídlo se připravuje s minimem oleje nebo úplně bez něj a na rozdíl od velké trouby se rozehřeje během chvilky, takže dlouhé předehřívání odpadá.
Hlavní praktické rozdíly mezi oběma přístroji shrnuje následující tabulka:
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Parametr Košíková fritéza Stolní horkovzdušná trouba Objem 1,5 až 3 litry pro jednotlivce nebo pár, kolem 5 litrů pro tři až čtyři osoby, více u větších rodin 15 až 30 litrů Vnitřní uspořádání jediný hluboký výsuvný koš patra s plechy nebo rošty, čelní prosklená dvířka Kolik jídla naráz jeden koš víc surovin naráz díky několika úrovním Rozměry, cena a ovládání menší, levnější, jednodušší ovládání větší rozměry, vyšší cena, náročnější ovládání Komu se vyplatí a jak vybírat
Košíková fritéza rozhodně nekončí. Kdo si dá k večeři jen menší porci, ocení, že se koš rychle naplní, snadno vytáhne a po jídle zbude minimum nádobí. Objemná stolní trouba se vyplatí spíš tomu, kdo pravidelně peče větší jídla pro celou rodinu nebo chce mít několik chodů hotových najednou. Jinak zabere pěkný kus kuchyňské linky, aniž byste její kapacitu využili.
Litry a seznam programů vypadají v katalogu dobře, o každodenním používání ale moc nevypovídají. Zjistěte si raději dopředu, jestli půjdou vnitřní díly do myčky a kudy odkapává tuk, protože čištění vás čeká po každém vaření. Až potom řešte plochu plechu a výšku přístroje, podle nich poznáte, jestli se dovnitř vejde celá pizza. Rozhodující je nakonec vaše vlastní kuchyně a to, co v ní běžně připravujete. Mikrovlnka totiž zůstává rychlejší na polévky, omáčky a rozmrazování, takže v řadě domácností dává smysl mít oba spotřebiče vedle sebe.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/horkovzdusna-friteza-misto-mikrovlnky/, https://virgil.cz/horkovzdusna-friteza-vs-mikrovlnna-trouba-ktera-je-lepsi-do-vasi-kuchyne/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/spotrebice-domacnost-kuchyne-vareni-uspora-cas-energie-novinky/, https://www.planeo.cz/clanky/radce-2025/jak-vybrat-horkovzdusnou-fritezu, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/horkovzdusna-friteza-vs-stolni-horkovzdusna-trouba/