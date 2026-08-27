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Jurský park se stává realitou. Do dvou let se mají narodit první mamuti

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Americká biotechnologická firma chce do dvou let přivést na svět první mláďata připomínající mamuta srstnatého. Jde o geneticky upravené slony, kteří mají zachránit arktickou krajinu před klimatickou katastrofou.
Jurský park se stává realitou. Do dvou let se mají narodit první mamuti

Jurský park se stává realitou. Do dvou let se mají narodit první mamuti

Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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