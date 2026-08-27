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Procesy se zvířaty se opravdu děly. Dnes by málokdo věřil, že bylo možné, aby vepř stanul před soudem

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Středověk je typický absurdními soudními procesy jako třeba s údajnými čarodějnicemi nebo se zvířaty posedlými ďáblem. Přitom se nejednalo o ojedinělý případ – na smrt odsouzených zvířat byly stovky v nejméně 14 evropských zemích.
Procesy se zvířaty se opravdu děly. Dnes by málokdo věřil, že bylo možné, aby vepř stanul před soudem

Procesy se zvířaty se opravdu děly. Dnes by málokdo věřil, že bylo možné, aby vepř stanul před soudem

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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