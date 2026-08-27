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Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček

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Tatarka u nás putuje skoro ke každému druhému jídlu. Namáčíme do ní řízek, smažený sýr, hranolky i pečené brambory a ve spotřebě téhle omáčky držíme evropský rekord, ročně jí u...
Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček

Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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