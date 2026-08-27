Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček

Tatarka u nás putuje skoro ke každému druhému jídlu. Namáčíme do ní řízek, smažený sýr, hranolky i pečené brambory a ve spotřebě téhle omáčky držíme evropský rekord, ročně jí u nás zmizí přes devět tisíc tun. Právě proto se hodí vědět, že tu nejlepší verzi v regálu obchodu nenajdete. Poctivou tatarku si namícháte doma za pár minut ze tří surovin, které nejspíš zrovna máte v lednici. A jakmile ji jednou ochutnáte, ke skleničce z obchodu vás to táhnout přestane.
Proč čím dál víc lidí míchá tatarku doma
Omáčka z regálu má jednu a tu samou chuť pro každého. Doma si ji naladíte přesně podle svého, přidáte víc okurek, uberete na sladkosti nebo přihodíte hrst bylinek. Přizpůsobit hotový výrobek ze sklenice takhle nejde.
Druhý důvod cítí každý na peněžence. Vystačíte si s běžnými surovinami z lednice a z jediné dávky majonézy namícháte výrazně víc omáčky, než kolik jí bývá v malé kupované skleničce. K tomu máte pod kontrolou kvalitu, protože přesně víte, co jste do misky dali. Není náhoda, že domácí příprava tatarky u nás každým rokem přibývá.
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Základ pravé domácí tatarky je překvapivě prostý. Potřebujete majonézu, nakládané okurky a cibuli. Všechno ostatní chuť už jen dolaďuje.
Okurky vybírejte sladkokyselé, ideálně nakládané s koprem, a nastrouhejte je na nejjemnější části struhadla, aby se v omáčce rozpustily dohladka. Cibuli nakrájejte co nejdrobněji, ať vás v hotové tatarce nepřekvapí velké kusy. Poměr si zapamatujete snadno, na čtyři až pět lžic majonézy vezměte jednu menší okurku a čtvrtku cibule.
Sladkokyselé okurky nakládané s koprem dávají domácí tatarce její charakteristickou chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Základní poměr a přípravu tří surovin přehledně shrnuje následující tabulka:
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Surovina Jak ji připravit Kolik Majonéza tvoří základ omáčky 4 až 5 lžic Nakládané okurky sladkokyselé, ideálně s koprem, nastrouhané na nejjemnější struhadlo 1 menší okurka Cibule nakrájená co nejdrobněji čtvrtka cibule
Kdo má rád výraznější chuť, zamíchá ještě lžičku plnotučné hořčice a lžíci nálevu z okurek, osolí a opepří. Tím se z obyčejné majonézy stane opravdová tatarka.
Postup zvládne i úplný začátečník
Celá práce se odehraje v jediné misce. Nastrouhanou okurku a nasekanou cibuli vmícháte do majonézy, ochutíte a pořádně promícháte. Hotovo bývá dřív, než stačí rozehřát olej na řízky.
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Vyplatí se ale trocha trpělivosti. Nechte omáčku aspoň pár minut, klidně i hodinu, odležet v chladu, aby se chutě propojily a cibule ztratila ostrost. Hotovou tatarku uchovejte přikrytou v lednici, kde vydrží zhruba tři až čtyři dny.
Chcete ji ještě lahodnější? Přidejte jednu věc navíc
Hutnější a krémovější tatarku uděláte tak, že do základu zapracujete lžíci až dvě smetanového sýra. Omáčka pak drží tvar o poznání líp a hodí se i jako pomazánka.
Lehčí a svěžejší verzi získáte tak, že část majonézy, nebo klidně celou, nahradíte zakysanou smetanou, nejlépe aspoň šestnáctiprocentní. Výslednou chuť potom doladíte podle sebe, špetkou cukru pro jemnou sladkost, prolisovaným stroužkem česneku nebo nasekaným koprem a pažitkou.
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Uplatní se všude, kde smažené jídlo ocení trochu svěžesti. Sedne ke klasickému řízku, ke smaženému sýru i k rybím prstům a nezklame ani u hranolek a pečených brambor.
Poslouží ale i studená, třeba jako dip k čerstvé zelenině nebo tenká vrstva pod plátek šunky na chlebu. Zkuste ji jednou připravit doma a nejspíš pochopíte, proč kupované skleničky mizí z košíků čím dál míň.
Zdroje: https://www.klasicke-recepty.cz/tatarska-omacka/, https://www.vareni.cz/recepty/tatarka-z-majonezy/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/13498-domaci-tatarka-majoneza, http://ciculka.cz/domaci-tatarka-ze-zakysane-smetany/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/domaci-tatarka-z-majonezy-recept-tatarska-omacka