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Hradecká policie varuje před dopravními komplikacemi kvůli fotbalu

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Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti s dnešním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény mohou vznikat dopravní komplikace a kolony. Utkání se odehraje od 19 hodin v Malšovické aréně.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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