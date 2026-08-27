Ani máslo, ani tavený sýr. Do česnekové pomazánky patří 1 ingredience, kterou Italové používají odjakživa

Česneková pomazánka patří na české chlebíčky, jednohubky i večerní topinky. Většina receptů ji ale staví na másle nebo taveném sýru, takže výsledek bývá pořádně mastný a těžký. Italové řeší česnek na pečivu jinak a jejich odpověď funguje už celá staletí.
Tajemstvím je jemný sýr ze syrovátky
Tou surovinou je ricotta. Jde o měkký italský sýr s lehce nasládlou chutí a krémovou strukturou, který se dá roztírat stejně snadno jako tavený sýr, jen je mnohem lehčí.
Vyrábí se ze syrovátky, tedy tekutiny, která zbývá po výrobě jiných sýrů, třeba mozzarelly. Zahřátím se z ní oddělí bílkovina, sesbírá se do jemné hmoty a nechá okapat. Kvůli tomuhle postupu ricotta mezi klasické sýry technicky vzato ani nepatří. Chutná i vypadá trochu jako tvaroh, má ale hebčí strukturu a nasládlý tón, díky čemuž pečivo nestáhne do kyselé polohy.
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Italové ricottu znají opravdu odjakživa. Sahá až do starověku, kdy si ji dělali pastevci v italských horách, aby zužitkovali i syrovátku, která by jinak přišla nazmar. Její název vychází z latinského recocta, tedy znovu uvařená, což odkazuje k tomu, jak vzniká.
Proč je lehčí než máslo i tavený sýr
Největší rozdíl poznáte na tuku. Verze s máslem a taveným sýrem se u tučnosti běžně přehoupne přes 30 procent, kdežto s ricottou spadne zhruba na polovinu. O krémovou a sytou chuť přitom nepřijdete.
Ricotta má co nabídnout i po výživové stránce:
dodá pořádnou dávku bílkovin, a protože pocházejí ze syrovátky, tělo si s nimi snadno poradí; přihodí vápník, který ocení kosti i zuby; doplní i další minerály a vitaminy skupiny B. Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc
Z těžké pochoutky se tak stává svačina, po které vás neschvátí únava, a ráda po ní sáhne i řada lidí, kteří si hlídají váhu, ale krémové chuti se vzdát nechtějí.
Jak česnekovou pomazánku z ricotty připravit
Základ je jednoduchý a hotovo máte za pár minut. Do misky dejte ricottu, prolisujte k ní čerstvý česnek a zamíchejte lžíci až dvě extra panenského olivového oleje. Právě olivový olej je druhá surovina, kterou Italové v kuchyni používají naprosto samozřejmě, a ricottě dodá tu správnou vláčnost.
Pomazánka vzniká za pár minut smícháním ricotty s čerstvým česnekem a olivovým olejem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Chuť pak dolaďte špetkou soli, čerstvě mletým pepřem a pár kapkami citronové šťávy, která pomazánku krásně osvěží. Kdo má rád výraznější česnek, přidá ho víc, komu stačí jemný nádech, dá jen jeden stroužek.
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Ještě než česnek zpracujete, rozkrojte každý stroužek podél a vyndejte zelený klíček z jeho středu. U citlivějších jedlíků totiž mívá na svědomí pálení žáhy a hůř stravitelný pokrm. Hotovou pomazánku pak nechte aspoň chvíli odpočinout v lednici, ať se česnek s olejem propojí a chuť se sjednotí.
Tipy, aby pomazánka vynikla
Aby pomazánka opravdu chutnala, hlídejte hlavně konzistenci a čerstvost ricotty. Je-li hmota moc vodová, pár minut ji nechte okapat v cedníku vyloženém utěrkou a zpevní se. Když je naopak moc tuhá, vláčnost jí vrátí trocha oleje nebo lžíce bílého jogurtu. A protože se ricotta rychle kazí, kupujte ji krátce před přípravou a do té doby ji držte v chladu.
Charakter pomazánce dodají čerstvé bylinky. K italskému duchu receptu se hodí hlavně bazalka nebo oregano, komu ale sedí spíš domácí chutě, sáhne po pažitce. Hotovou směs namažte na čerstvé pečivo nebo opečený toast, poslouží i jako dip k nakrájené zelenině.
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A kdyby něco zbylo, rozhodně to nevyhazujte. Zbytek skvěle obalí horké těstoviny nebo zafunguje jako krémový polštář pod zapečenou zeleninu.
Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/311-cesnekova-pomazanka, https://www.dama.cz/clanek/pomazanka-z-ricotty-vas-nadchne-vyzkousejte-5-vynikajicich-receptu, https://www.ekucharka.cz/recept/4002-ricottova-pomazanka, https://cerne-ovce.cz/ricotta-tajemstvi-italske-kuchyne-odhaleno/, https://www.ferwer.cz/blog/pomazanka-z-ricotty