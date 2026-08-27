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Nový „státní šmírák“ se šíří Evropou, ani o tom nevíte. Nové AI radary poznají přes čelní sklo telefon i nepřipoutané pásy

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Kamerové systémy s AI už v několika evropských zemích nahlíží přes čelní sklo přímo do kabiny řidiče, a řada motoristů o tom nemá tušení.
AI radar sledující řidiče zvenčí

AI radar sledující řidiče zvenčí

Zdroj: Tom Page / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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