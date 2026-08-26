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Rok 1909: První tramvaj v Jihlavě. Lidé z centra na konečnou dojeli za 14 minut

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Všichni nadšenci do jihlavské MHD si dnes připomínají jedno velké výročí. Na den přesně před 117 lety, tedy 26. srpna 1909, se v Jihlavě první cestující svezli tramvají. Městem vedla jediná trať, která spojovala centrum města se vzdáleným nádražím.
Dnešní ZŠ Havlíčkova

Dnešní ZŠ Havlíčkova

Zdroj: Petr Šána
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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