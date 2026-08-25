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Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě

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Martina Hynková. To je jméno nové ředitelky Oblastní charity Jihlava, která se ujme funkce od 1. září. Tato žena má v sociální oblasti více než dvacetiletou praxi. Výběrové řízení na nové vedení jihlavské Charity bylo vyhlášeno po úmrtí ředitelky Hany Fexové.
Nová ředitelka Oblastní charity Jihlava Martina Hynková

Nová ředitelka Oblastní charity Jihlava Martina Hynková

Zdroj: Oblastní charita Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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