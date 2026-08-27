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Student koupil zaprášené housle za 180 korun. Tvar výřezů a složení laku prozradily italský originál z roku 1780 za 2,9 milionu

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Pozůstalostní aukce v dánském Brørupu, 180 korun a housle, které by podle pozdějšího odhadu mohly stát přes 2,9 milionu.
Student koupil zaprášené housle za 180 korun. Tvar výřezů a složení laku prozradily italský originál z roku 1780 za 2,9 milionu

Student koupil zaprášené housle za 180 korun. Tvar výřezů a složení laku prozradily italský originál z roku 1780 za 2,9 milionu

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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