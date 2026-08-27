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Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché

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Deset tisíc korun navíc, a přitom vám na střeše nepřibude jediný solární panel. Zní to jako chyták, jenže...
Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché

Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché

Zdroj: FVE.info
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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