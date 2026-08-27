Češi můžou získat 10 000 Kč od ČEZ za fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Podmínky jsou úplně jednoduché

Deset tisíc korun navíc, a přitom vám na střeše nepřibude jediný solární panel. Zní to jako chyták, jenže ČEZ takovou možnost opravdu nabízí. Stačí energetické firmě dohodit někoho, kdo o fotovoltaice nebo tepelném čerpadle sám přemýšlí. Jak to celé funguje a komu se to vyplatí?
Za co ČEZ vyplácí deset tisíc
Akce se jmenuje Doporuč a získej a stojí na jednoduchém nápadu. Máte v okolí člověka, který si pohrává s myšlenkou na solární elektrárnu nebo tepelné čerpadlo? Když ho nasměrujete k ČEZ a on si technologii nakonec pořídí, přistane vám na účtu 10 000 Kč.
Práce s tím máte pár minut. Na stránkách ČEZ vyplníte jednoduchý formulář, kam zadáte kontakt na sebe i na doporučovaného. O zbytek se postará firma. Sama se s ním spojí, pošle za ním svého obchodně-technického zástupce a nabídku sestaví přímo pro jeho nemovitost. Vy nemusíte řešit vůbec nic.
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Odměna není otevřená úplně každému. Doporučit dalšího zájemce může jen nepodnikající fyzická osoba. Ta navíc musí od ČEZ Prodej sama nějaký produkt mít, přičemž bohatě stačí jediný z nich, tedy elektřina, plyn, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
Tip se přitom nemusí týkat jen lidí z okolí. Kontakt klidně pošlete i sami na sebe. Ocení to lidé, kteří mají druhou nemovitost a chtěli by na ni panely nebo čerpadlo, jaké tam od ČEZ zatím nemají.
Zapojit se naopak nemůže nikdo, kdo pro ČEZ Prodej pracuje, tedy jeho zaměstnanci ani obchodně-techničtí zástupci. Pravidla pamatují i na chytráky. Kdo by z rozdávání kontaktů chtěl udělat pravidelný výdělek a pojal to jako soustavné podnikání, toho firma z akce vyřadí.
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Na výplatu si nepočkáte až do chvíle, kdy panely reálně vyrostou na střeše. Nárok na odměnu vzniká už podpisem smlouvy s doporučeným zákazníkem. ČEZ si potom telefonicky ověří, na jaký účet peníze poslat, a částku odešle nejpozději do dvou měsíců.
Nárok na odměnu 10 000 Kč vzniká podpisem smlouvy, peníze ČEZ posílá nejpozději do dvou měsíců. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedna věc ale musí platit celou dobu. Uzavřená smlouva nesmí mezitím skončit. Dokud drží ona, drží i vaše peníze.
Než kontakt pošlete, přečtěte si pravidla
I u takhle přímočaré nabídky se vyplatí znát podmínky. Deset tisíc navíc totiž nedostanete bezpodmínečně. Pokud by smlouva s doporučeným po vyplacení odměny padla nebo by z instalace nakonec sešlo, může si firma peníze vzít zpátky. O odměnu naopak nepřijdete, když za zmařenou realizaci může sám ČEZ.
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Druhá podmínka míří na soukromí. Kontakt na známého nesmíte firmě předat za jeho zády. Ten, koho chcete doporučit, o tom musí vědět dopředu a dát souhlas, aby jeho údaje skončily u ČEZ a aby se mu firma ozvala. Bez jeho vědomí to nejde.
Sama akce běží po celém Česku od srpna 2025 a pevné datum konce zatím nemá. Nabídku ČEZ drží až do odvolání, přitom si ale vyhrazuje právo ji kdykoliv upravit, dočasně zastavit i úplně stáhnout.
Podobné bonusy dává i konkurence
Odměny za přivedení nového zákazníka nejsou v energetice žádná novinka a sahá k nim víc firem. Za doporučení fotovoltaiky nabízí v roce 2026 srovnatelnou odměnu třeba i innogy, tu ale proplácí až po realizaci elektrárny.
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Jinde se odměňují spíš samotné dodávky energií a částky bývají nižší. Bonus za tip na nového odběratele elektřiny nebo plynu dává i Centropol, tam ale odměna míří jen na toho, kdo doporučil. Než tedy někam pošlete kontakt na známého, zkuste zjistit, jestli podobnou akci nenabízí i váš vlastní dodavatel. Peníze se občas dají posbírat i tam, kde byste je nečekali.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/technologie/fotovoltaika/doporuc-a-ziskej, https://elektrickevozy.cz/clanky/sousedova-strecha-muze-vydelavat-i-vam-cez-za-doporuceni-plati-10-000-kc, https://fotovoltaika.innogy.cz/doporucte, https://www.centropol.cz/doporuc-centropol/, https://mobilizujeme.cz/clanky/cesi-mohou-od-cez-ziskat-10-000-kc-staci-splnit-jednoduchou-podminku
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