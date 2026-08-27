Nemáte klimatizaci? 5 triků za pár korun ochladí panelákový byt tak, že v něm vydržíte i při 35 °C venku

Teprve když tohle vyřešíte, má smysl řešit proudění vzduchu. Pět kroků, které tu rozebíráme, proto funguje jako posloupnost, od nejúčinnějšího zásahu po doplňkový komfort. A čtyři z nich nestojí ani korunu.
Noční „reset“: jak vychladit beton i vzduch zároveň
Panelové stěny a stropy fungují jako tepelná baterie. Přes den nasají energii ze slunce, večer ji pomalu vracejí do místnosti. Jediný způsob, jak tuhle baterii vybít, je noční průvan. ČHMÚ doporučuje otevřít protilehlá okna a dveře, takzvané křížové větrání, jakmile venkovní teplota klesne pod tu vnitřní. Ideálně od pozdního večera do brzkého rána.
Proč na tom záleží tolik? Protože chladný vzduch neochlazuje jen prostor, ale i samotnou konstrukci. Pokud beton vstoupí do nového dne o pár stupňů chladnější, celý byt se přehřeje výrazně pomaleji. U starších nezateplených paneláků, kde izolace chybí nebo degradovala, je tento krok ještě zásadnější, konstrukce se nabíjí rychleji a vrací teplo intenzivněji.
Zavřít, zatáhnout, zablokovat: stínění jako nejlevnější štít
Jakmile ráno teplota venku začne stoupat, okna na osluněné straně musí jít zavřít. A okamžitě zatáhnout. Podle amerického ministerstva energetiky dokážou venkovní markýzy omezit solární zisky na jižní fasádě zhruba o 65 %, na východní a západní až o 77 %. Vnitřní stínění blokuje méně, protože teplo už prošlo sklem, přesto zatemňovací závěs nebo reflexní fólie výrazně zpomalí ohřev místnosti.
Cenově vypadá investice takto:
- Protisluneční fólie na okno (45 × 150 cm): od cca 209 Kč; větší rozměr 92 × 200 cm okolo 625 Kč
- Blackout závěs: od 669 do 799 Kč za kus
- Stávající žaluzie, rolety, záclony: 0 Kč, stačí je zatáhnout
Expertka Eklová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus zdůraznila, že venkovní nebo předokenní prvky mají vždy vyšší účinnost než cokoliv za sklem. V pronajatém bytě, kde nelze montovat markýzy, ovšem fólie a závěs představují nejdostupnější řešení.
Skryté topení v bytě: spotřebiče, trouba, žárovky
Každý zapnutý spotřebič přeměňuje elektřinu na teplo. Trouba při pečení, počítač při práci, klasická žárovka při svícení. Přes léto se vyplatí přesunout vaření do ranních hodin nebo na balkon, vypínat monitor a osvětlení, kdykoli to jde, a zkontrolovat, zda náhodou neběží vytápění. Zní to absurdně, ale ČHMÚ to ve svém letním doporučení výslovně zmiňuje.
Tento krok opět stojí nula korun. A právě proto ho lidé podceňují. Přitom v malém panelákovém pokoji dokáže rozehřátá trouba zvýšit teplotu o jednotky stupňů během desítek minut.
Ventilátor jako poslední vrstva: pocitová úleva za pár wattů
Ventilátor vzduch neochlazuje. Rozhýbe ho. Proudění urychluje odpařování potu z kůže, a tím vyvolává pocit ochlazení. WHO uvádí subjektivní zlepšení až o 4 °C. Stojanový model s příkonem 50 W pořídíte od 1 799 Kč a provoz vyjde na zmíněných 2,40 Kč za osmihodinový běh.
Eklová doporučuje jednoduchý trik: postavit před ventilátor láhev zmrzlé vody nebo zavěsit mokrou tkaninu. Odpařování odebírá teplo z okolního vzduchu a pocitový efekt se znásobí. Pořád jde o subjektivní úlevu, teplota na teploměru se dramaticky nezmění, ale komfort v místnosti ano.
Komu hrozí přehřátí nejvíc: patro, orientace, střecha
Stejná pětice opatření zabere různě silně podle toho, kde v domě bydlíte. Britská zdravotní agentura UKHSA ve svém letním checklistu identifikuje tři nejrizikovější faktory: poslední podlaží, okna orientovaná na západ či východ bez stínění a jednostrannou dispozici bytu znemožňující průvan. Český technický portál TZB-info k tomu přidává specifický problém starších plochých střech s nedostatečnou nebo degradovanou izolací, které se v létě rozpalují a teplo tlačí dolů do podstřešních bytů.
Pokud bydlíte v takovém bytě a pasivní triky nestačí udržet teplotu pod 32 °C ve dne a 24 °C v noci (což WHO označuje za orientační hranici bezpečného bydlení při vedrech), doporučení zní strávit alespoň dvě až tři hodiny denně v klimatizovaném veřejném prostoru. Knihovna, obchodní centrum, městský úřad. Někdy nejlepší chlazení panelákového bytu spočívá v tom, že ho na chvíli opustíte.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák