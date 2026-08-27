Pod podlahou staré usedlosti na Fynu ležely zlaté mince z různých epoch. Rozptyl ražebních let prozrazuje, proč je někdo schoval

Když při rekonstrukci staré usedlosti na dánském ostrově Fyn vytrhli dělníci podlahová prkna, narazili údajně na malé plechové pouzdro. Uvnitř leželo 37 zlatých mincí, některé tmavší, jiné se stále teplým leskem. Práce se zastavily. Příběh, který se objevil na dánském webu Montbutikken.dk 11. března 2026, popisuje šok nálezců i pocit, že se stali „dočasnými správci“ něčeho, co pod podlahou čekalo možná staletí.
Proč je seznam mincí důležitější než zlato samotné
Sedmatřicet kusů zní impozantně. Ale pro archeology a numismatiky není podstatný počet, podstatné je, co přesně v krabici leží. Každá mince nese ražební rok, portrét panovníka, značku mincovny. Teprve kompletní katalog umožní odpovědět na otázky, které dělají z hromádky kovu historický dokument:
- Nejmladší ražba určuje takzvaný terminus post quem, tedy nejdřívější možné datum, kdy mohl být soubor ukryt. Starší kusy mohly v oběhu kolovat desítky i stovky let po vyražení.
- Rozptyl epoch napoví, jestli šlo o rodinnou rezervu budovanou generacemi, válečnou kořist, nebo obchodní hotovost.
- Místo a způsob uložení (krabice pod podlahou obytného stavení) ukazuje spíš na civilní skrýš než na rituální oběť, jakou známe z mokřadních a polních depotů.
Bez tohoto seznamu nelze seriózně odhadnout ani finanční hodnotu. Cena kovu je jedna věc, numismatická vzácnost jednotlivých kusů druhá, historický kontext celého souboru třetí.
Fyn: ostrov, kde se zlato hledá samo
I kdyby se konkrétní příběh nakonec ukázal jako přikrášlený, regionální kontext je nesporný. Fyn patří k nejbohatším dánským oblastem na zlaté nálezy. Jen z okolí Gudme na středním Fynu pochází přes 17 kilogramů zlata datovaného do období zhruba 200–550 n. l., a poklady tam byly nalezeny i přímo u konstrukcí obytných staveb.
Srovnání s ikonickými fynskými a dánskými depoty dává údajný nález do perspektivy. Poklad z Broholmu vážil přes 4,5 kilogramu, brangstrupský poklad kolem 1,7 kilogramu, slavný vindelevský poklad z Jutska 795,6 gramu. Sedmatřicet mincí by váhově spadalo do nižší kategorie. Ale depot ukrytý pod podlahou obydlené usedlosti je motiv, který se v dánské archeologii vyskytuje vzácněji než polní nálezy, a právě proto by mohl být interpretačně mimořádně zajímavý.
Co se děje s nálezem v Dánsku, a co by se dělalo v Česku
V Dánsku funguje institut danefæ: předměty z drahých kovů nebo jiné historicky významné nálezy ze země automaticky patří státu. Nálezce má povinnost kontaktovat nejdříve lokální muzeum s archeologickou působností, nikoli rovnou Nationalmuseet. Muzeum nález převezme, posoudí kontext a předá dál. Manipulace má být minimální: žádné čištění, žádná impregnace, žádné odlévání. V roce 2023 Nationalmuseet vyplatilo na odměnách za danefæ 8,95 milionu dánských korun, což ukazuje, že systém není symbolický, ale rozptyl mezi jednotlivými případy je obrovský.
V Česku by se situace řídila zákonem o státní památkové péči. Movité archeologické nálezy jsou zpravidla vlastnictvím kraje. Nálezce musí oznámit objev Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhý den a ponechat nález i místo beze změny minimálně pět pracovních dnů. Odměna se u nálezů z drahých kovů odvíjí od ceny materiálu, ne automaticky od sběratelské tržní hodnoty. Pokud by nešlo o archeologický nález, ale o takzvanou skrytou věc podle občanského zákoníku, dělí se hodnota mezi nálezce a vlastníka pozemku napůl; při rekonstrukci vlastního domu by se tyto role prakticky slily.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková