Sousedka si vyžádala recept: Tuhle pomazánku dělám bez jediné kapky oleje a na oslavě zmizela během 5 minut

Když na oslavě zmizí mísa pomazánky dřív, než se stačí rozjet zábava, obvykle přijde dotaz na recept. U téhle chuťovky lidi nejvíc překvapí, že v ní není ani lžíce majonézy. Celé kouzlo spočívá v jediné záměně suroviny, kterou má většina lidí v lednici pořád. Výsledek je lehčí, svěžejší a drží tvar, takže si k němu hosté chodí klidně celý večer.
Co majonéza v pomazánce vlastně dělá
Než ji nadobro vyškrtnete, hodí se vědět, proč v receptu vůbec je. V pomazánce z nasekaných surovin funguje jako pojivo. Jejím jediným úkolem je posadit kousky vajec, šunky, sýru nebo okurky k sobě tak, aby držely pohromadě a šly roztřít po pečivu. Na výslednou chuť má vliv jen malý, o tu se stará hořčice, cibulka a bylinky.
To je dobrá zpráva. V klasickém receptu připadá na každé vejce zhruba lžíce majonézy, takže tuku se v míse sejde slušná porce. Pojivo se přitom dá vyměnit za cokoli podobně krémového a přesně to nabízí mléčná surovina, kterou doma běžně máte.
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Nejjistější sázka je měkký tvaroh nebo sýr cottage, který drží kostru pomazánky a pořádně zasytí. Komu jde o hladkou konzistenci, sáhne po čerstvém sýru, třeba lučině nebo žervé. A kdo má rád kyselejší říz, přidá lžíci hustého bílého či řeckého jogurtu nebo trochu zakysané smetany, které pomazánku provzdušní a dodají jí jiskru.
Nejlíp funguje kombinace obojího. Pevnou kostru dá tvaroh nebo čerstvý sýr a jogurt se přidává až nakonec, jen aby šla pomazánka lépe roztírat. Na stejném principu postavíte vaječnou, šunkovou i sýrovou verzi. Nasekanou náplň spojíte v podstatě s kterýmkoli krémovým základem, takže si klidně pohrajte podle chuti.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Náhrada majonézy Co s pomazánkou udělá měkký tvaroh nebo cottage drží tvar a pořádně zasytí čerstvý sýr (lučina, žervé) roztírá se do hladka, chuťově nevýrazný bílý či řecký jogurt, zakysaná smetana dodají kyselou jiskru a hmotu provzdušní Trik, aby se hmota nerozjela Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc
Právě tady se skrývá důvod, proč jedné hospodyni pomazánka drží a druhé plave po talíři. Rozhoduje voda a pár drobností.
Z tvarohu nezapomeňte slít syrovátku, jinak bude hmota od začátku vodová. Vsaďte na plnotučný tvaroh, ten drží nejlíp, kdežto odtučněný pouští vodu a rozjíždí se. Okurku a další šťavnatou zeleninu před vmícháním nechte okapat, nebo ji rovnou vymačkejte v dlani. Nakyslou chuť tvarohu srovná špetka cukru, kterou v hotové pomazánce vůbec nepoznáte. Kdy pomazánku připravit, aby zmizela jako první
Načasování dělá překvapivě hodně. Míchané pomazánce prospěje, když ji uděláte pár hodin dopředu a necháte v lednici odpočinout. Chutě se propojí a hořčice s cibulkou přestanou trčet.
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Zároveň to ale nepřehánějte. Bez konzervantů vydrží čerstvá jen omezenou dobu, takže dlouhé čekání jí neprospívá. Z jogurtu se totiž po čase začne oddělovat tekutina a původně hutná pomazánka zvodnatí. Ideální je namíchat ji dopoledne a podávat večer. Chystat ji už den předem se nevyplatí.
Čerstvý sýr si snadno vykapete doma
Základ v podobě čerstvého sýru si navíc snadno vyrobíte sami. Smíchejte v misce zakysanou smetanu s hustým bílým jogurtem a lehce osolte. Směs přendejte do cedníku vyloženého přeloženou gázou nebo čistou utěrkou, postavte nad hrnec a nechte přes noc v lednici odkapat. Druhý den z gázy vyklopíte pevný domácí krém, který na pečivu drží bez potíží.
Čerstvý sýr pro pomazánku zvládnete doma, stačí nechat směs přes noc odkapat v lednici v cedníku s gázou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Míchané pomazánky u nás přitom nejsou žádná novinka. Za vynálezce českého chlebíčku se považuje prvorepublikový lahůdkář Jan Paukert, jehož podnik na pražské Národní třídě byl svého času pojem. Do domácností se jednohubky rozšířily až v 60. letech, kdy se majonéza díky průmyslové výrobě stala dostupnou pro každého. Dnes ji umíme stejně snadno zase vynechat.
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Zdroje: https://www.vitalia.cz/clanky/zdrava-vajickova-pomazanka-recepty-s-tvarohem-a-cottage/, https://www.apetitonline.cz/menu/tvarohova-pomazanka-pokazde-jinak-vzdycky-vynikajici, https://www.fitness007.cz/blog/5-tipu-na-zdrave-pomazanky/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/pomazanka-na-chlebicky/, https://www.tiscali.cz/sestra-neverila-ze-tyhle-chlebicky-delam-uplne-bez-majonezy-na-oslave-zmizely-jako-prvni-a-recept-jsem-musela-nadiktovat-739434