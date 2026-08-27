Šalamounovy řezy neboli černá buchta: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem

Možná ji znáte jako Šalamounovy řezy, u nás doma se jí říká prostě černá buchta. Je to recept na velký plech, tedy ve chvíli, kdy je potřeba upéct něco pro celou rodinu, případně i pro návštěvu. Těsto zjemňují nastrouhaná jablka, nahoře je kakaová poleva s rumem a kokosem. Z obyčejné buchty je pak moučník, po kterém se sáhne klidně ještě po večeři.
Jablečné těsto zůstává měkké i druhý den, poleva se do povrchu lehce vpije. pak nepůsobí suše, což se u Buchta kakaových moučníků občas stává. U nás doma se peče hlavně na návštěvy nebo o víkendu, kdy je velký plech jednoduše akorát.
Můj tip: Jablka strouhám na hrubším struhadle a šťávu z nich nevylévám. Právě ta pomůže tomu, aby byla buchta vláčnější. Když jsou jablka kyselejší, cukr bych osobně neubírala. S kakaem a rumem si sladkost sedne dobře tak, jak je. Černá buchta a Šalamounovy řezy: jeden moučník, více jmen
V
českých kuchyních tenhle moučník koluje pod různými názvy. Někde mu říkají Šalamounovy řezy, jinde Šalamounské řezy. Objevuje se ale i jako rumová buchta nebo prostě černá buchta na plech. Podstatné je pořád totéž: kakaové těsto, vláčná střídka a poleva, která přijde buď hned po upečení, nebo až po vychladnutí. Recept na vláčné Šalamounovy řezy z jablečného těsta
Doba přípravy: zhruba 20 minut Doba pečení: asi 30 minut Teplota trouby: přibližně 180°C horkovzduch Počet porcí: asi 20 – 24 řezů Ingredience pro přípravu
Těsto: 2 vejce 250 g cukru krupice 100 g oleje 250 ml mléka 2 lžíce rumu 350 g nastrouhaných jablek 350 g polohrubé mouky 1,5 balíčku kypřicího prášku do pečiva 2 lžíce kakaa
Kakaová poleva: 100 g moučkového cukru 50 – 100 g másla 2 lžíce kakaa 2 lžíce rumu 2 – 4 lžíce mléka nebo horké vody podle potřeby strouhaný kokos na posypání Postup přípravy kokosových Šalamounových řezů
1. Troubu předehřejte na
180 °C a připravte si velký plech. Vymažte ho tukem a vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem.
2. Do mísy dejte
vejce a cukr. Ušlehejte je do světlejší pěny, základ těsta pak bude o něco nadýchanější.
3. Přilijte
olej, mléko a rum. Krátce promíchejte, jen aby se tekuté suroviny spojily. Přidejte nastrouhaná jablka
4. Strouhám je na hrubším struhadle a dávám je i se šťávou, protože právě to buchtu hezky zvláční.
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5. V druhé míse smíchejte
polohrubou mouku, kypřicí prášek a kakao. Suchou směs pak postupně vmíchejte do jablečného základu, ať v těstě nezůstávají hrudky.
6. Hotové těsto rozetřete na připravený plech. Není úplně řídké, spíš hutnější, ale na plechu se rozprostře dobře – stěrkou nebo klidně lžící navlhčenou vodou.
7. Pečte asi
30 minut na horkovzduch. Ke konci udělejte test špejlí; když vyjde suchá, je hotovo. Pokud používáte klasickou troubu bez horkovzduchu, čas se může trochu lišit.
8. Upečenou buchtu nechte vychladnout. Mezitím si připravte
kakaovou polevu.
9. Do kastrůlku dejte
máslo a mléko nebo horkou vodu. Na mírném plameni je nechte rozehřát, pak stáhněte ze sporáku a vmíchejte moučkový cukr, kakao a rum. Hustotu doladíte podle potřeby; poleva má jít roztírat, ne téct.
10. Polevu rozetřete na vychladlou buchtu a hned ji posypte
kokosem, aby dobře přilnul. Pak nechte řezům chvíli čas, ať povrch ztuhne a jde to lépe krájet. Foto: Cooky.cz, Vychladlou buchtu polijeme kakaovou polevou a ihned posypeme kokosem.
11. Podávejte nakrájené na řezy ke kávě nebo čaji. Podle mě jsou nejlepší po krátkém odležení, kdy se poleva spojí s povrchem. V chladu vydrží bez potíží do druhého dne, často bývají ještě lepší.
Rady a tipy zkušené hospodyňky k Šalamounovým řezům Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, těsto může působit volněji. Není to chyba, po upečení se srovná. Polevu roztírejte rychleji, jakmile začne chladnout, houstne skoro před očima. Když chcete jemnější řez, nechte buchtu po polití aspoň 2 hodiny odležet a teprve pak krájejte. Ke kávě chutná výborně i s malou lžící zakysané smetany. I to se u některých novějších variant podávání objevuje. Aby se poleva při krájení zbytečně netrhala, nahřejte nůž v horké vodě, osušte ho a až potom krájejte. U řezů s kakaovou polevou je to drobnost, ale rozdíl je znát.
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