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Šalamounovy řezy neboli černá buchta: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem

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Dneska byla ke kávě černá buchta, které u nás doma málokdo řekne jinak než Šalamounovy řezy. Dělám ji na velký plech, když chci něco vláčného, sytého a přitom bez zbytečného složitění. O jemnost se tu starají nastrouhaná jablka v těstě a nahoře kakaová poleva s rumem a kokosem, která z obyčejné buchty udělá přesně ten typ moučníku, od kterého se chodí ukrajovat ještě po večeři.
Obrázek k receptu na Šalamounovy řezy neboli černou buchtu: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem

Obrázek k receptu na Šalamounovy řezy neboli černou buchtu: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Šalamounovy řezy neboli černou buchtu: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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