Budova rádia v Praze je vojenským cílem Íránu, nelíbí se mu jeho perskojazyčná stanice

Budova rádia v Praze je vojenským cílem Íránu, nelíbí se mu jeho perskojazyčná stanicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rádio Farda vysílá z budovy Rádia Svobodná Evropa ve Strašnicích.
Pražští policisté žádají o pomoc s identifikací útočníka, který dal u kyvadla na Letné pěstí jinému muži a...
Strážnice Adéla se po noční směně těšila domů na odpočinek, když ale viděla staršího muže na Štefánikově...
Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v...
Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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