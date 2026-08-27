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Budova rádia v Praze je vojenským cílem Íránu, nelíbí se mu jeho perskojazyčná stanice

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Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze. Na seznamu jsou také stanice BBC Persian či Iran International. Podle agentury AFP to dnes oznámil mluvčí sil Abólfazl Šekárčí, který tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami.
Rádio Farda vysílá z budovy Rádia Svobodná Evropa ve Strašnicích.

Rádio Farda vysílá z budovy Rádia Svobodná Evropa ve Strašnicích.

Zdroj: Skot, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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