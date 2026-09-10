Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil sePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil se
U Jaderné elektrárny Dukovany má firma ČEZ v plánu postavit parkovací dům, v němž bude 720 stání pro auta....
Policisté dnes večer pátrali po dvaatřicetiletém muži, který by měl být u Polné. Pravděpodobně bude směrem...
V dohledné době by v Jihlavě měly vzniknout hned tři parkovací domy. Konkrétně za Billou a také u jihlavské...
Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →