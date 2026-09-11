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Vědci dokážou sledovat téměř každou buňku živého zvířete najednou. Poprvé vidí, jak spolu celé tělo „mluví“

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Biologie obvykle sleduje jeden orgán nebo několik buněk. Metoda WHOLISTIC tento pohled obrací: u živé průhledné zebřičky dokáže současně zaznamenávat aktivitu téměř všech buněk v těle.
Vědci dokážou sledovat téměř každou buňku živého zvířete najednou. Poprvé vidí, jak spolu celé tělo „mluví“

Vědci dokážou sledovat téměř každou buňku živého zvířete najednou. Poprvé vidí, jak spolu celé tělo „mluví“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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