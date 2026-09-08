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Úleva pro rodiče. V Novém Městě otevřou pediatrickou ordinaci, registrace začala

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Nemocnice v Novém Městě na Moravě přišla se zprávou, jež určitě potěší řadu rodičů, kteří pro své děti nemají pediatra. Od října tam totiž otevřou pediatrickou ordinaci.
Úleva pro rodiče. V Novém Městě otevřou pediatrickou ordinaci, registrace začala

Úleva pro rodiče. V Novém Městě otevřou pediatrickou ordinaci, registrace začala

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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