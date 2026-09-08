Havlíčkův Brod zavede kastrační program, aby ubylo toulavých kočekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Havlíčkův Brod zavede kastrační program, aby ubylo toulavých koček
Již podeváté se bude v Jihlavě konat soutěž pro studenty ze třetích a čtvrtých ročníků středních škol na...
Žně jsou pryč a miliony tun obilního zrna už leží někde v silech, skladištích nebo putují ve speciálních...
Několik hodin trvalo dnešní pátrání po sedmnáctiletém muži z Havlíčkobrodska. Ráno odešel z domova a...
Jihlavští policisté v sobotu 5. září zastavili k běžné silniční kontrole řidiče osobního auta, k té došlo v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Tématy ve volebních kampaních na Vysočině jsou často doprava a zdravotnictví
- První půlka hotová. Na D1 začala auta jezdit po opravené části mostu Šmejkalka
- Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat
- Princ zakletý v čase: Památník v Lipnici nad Sázavou dnes obsadí filmaři