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Sněmovna potvrdila novelu stavebního zákona, účinná má být od roku 2027

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Novela stavebního zákona se po hlasování Poslanecké sněmovny posunula do závěrečné fáze legislativního procesu. Poslanci přehlasovali zamítavé stanovisko Senátu a k dokončení procesu nyní zbývá podpis prezidenta republiky. Účinnost novely je stanovena na 1. ledna 2027.
Sněmovna potvrdila novelu stavebního zákona, účinná má být od roku 2027

Sněmovna potvrdila novelu stavebního zákona, účinná má být od roku 2027

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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