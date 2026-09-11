Sněmovna potvrdila novelu stavebního zákona, účinná má být od roku 2027Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sněmovna potvrdila novelu stavebního zákona, účinná má být od roku 2027
Desítky středoškoláků představí v Praze projekty zaměřené na klima a životní prostředí. První ročník...
Ukrajinské ozbrojené síly v srpnu 2026 zasáhly rekordní počet ruských vícerotorových dronů a zároveň...
Současná situace v české ekonomice podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové zatím nevytváří silný důvod ke...
Nová zelená úsporám (NZÚ) se v roce 2026 výrazně změnila. Z programu postaveného na dotacích se stále více...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →