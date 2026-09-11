Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

5 minut ranní meditace, než vezmeš do ruky telefon: malý rituál, který může změnit tón celého rána

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě ani pořádně neotevřeš oči a už víš, kdo ti psal, co se stalo přes noc, kolik máš mailů a která cizí žena právě běhá v šest ráno s dokonale vyfoukanými vlasy. Telefon ti stihne naservírovat půl světa dřív, než zjistíš, jak se vlastně cítíš ty.
5 minut ranní meditace, než vezmeš do ruky telefon: malý rituál, který může změnit tón celého rána

5 minut ranní meditace, než vezmeš do ruky telefon: malý rituál, který může změnit tón celého rána

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout
Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí
Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí

Možná tě opravdu miluje. Možná mu chybíš, když odejdeš, a možná pláče stejně jako ty, když se po další...

Když nechceš vařit, ale nechceš ani objednávat: 7 rychlých večeří z věcí, které máš skoro vždy doma
Když nechceš vařit, ale nechceš ani objednávat: 7 rychlých večeří z věcí, které máš skoro vždy doma

Otevřeš lednici a první dojem zní: není tu nic. Druhý pohled odhalí vejce, kus sýra, jednu tortillu, půlku...

5 detailů, kvůli kterým účes vypadá upraveně, i když jsi mu ráno věnovala pět minut
5 detailů, kvůli kterým účes vypadá upraveně, i když jsi mu ráno věnovala pět minut

Nemáš čas na foukanou, kulmu ani půlhodinové vyjednávání s ofinou. Potřebuješ vyjít za šest minut a vlasy...

Tepláky do města, mikina pod sako a tenisky skoro ke všemu: sportovní styl už dávno není jen na sport
Tepláky do města, mikina pod sako a tenisky skoro ke všemu: sportovní styl už dávno není jen na sport

Ještě před pár lety by sis před cestou do restaurace tepláky převlékla. Dnes je klidně doplníš dlouhým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Management
Zobrazit více
LifestyleOsobní rozvojManagement
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.