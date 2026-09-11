Sára Rychlíková o strachu z herectví: Styděla se a bála se být sama sebou

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Sára Rychlíková (27) promluvila o nejistotě, se kterou se během hereckých začátků potýkala. Pro Aplausin.cz přiznala, že se styděla a bála se projevit. Pedagogové z DAMU ji tak museli pořádně povzbuzovat. Dodnes nezapomněla na cenné rady od Reginy Rázové (79) a Tomáše Töpfera (75).
Styděla se a bála
Sára Rychlíková se před kamerou i na divadelních prknech pohybuje s jistotou, cesta k ní ale nebyla samozřejmá. Jak sama zmínila, bylo období, kdy se musela vypořádat s vlastním strachem a ostychem.
"Já si myslím, že jsem byla takový lenochod, museli mě tlačit, protože je pravda, že jsem se styděla a bála. A oni do mě neustále pouštěli energii a říkali, ať přijdu taková, jaká jsem. Ale já jsem se bála být sama sebou, pracovat se sebou a přijít s energií, kterou jako Sára mám," uvedla pro Aplausin.cz. Regina Rázová jí velmi pomohla
Právě schopnost překonat vlastní zábrany bylo pro Sáru důležitou součástí jejího profesního vývoje. Výrazně jí v tom pomohli také zkušení kolegové a pedagogové.
"Pomohla mi Regina Rázová, která mi řekla, že na jeviště musím přijít se 130 procenty energie, protože jakmile tam vstoupím, tak to je vždy o nějakých 30 procent míň. Takže musím přijít s mnohem větší energií, aby to bylo dobré," prozradila. "To si pamatuji doteď, že člověk nemůže na jeviště vstoupit vypuštěný, to nejde. Je to znát, je to cítit," dodala. Pomohl jí také Tomáš Töpfer
Jiný přístup zvolil Tomáš Töpfer. Místo toho, aby na Sáru vyvíjel další tlak, nechal podle odpovědnost především na ní samotné.
"Tomáš Töpfer velmi klidný a věcný. Ten jen seděl a říkal, že se to beze mě neudělá a pokud to chci půl na půl, tak on bude stát za mnou, ale bude to trošku k ničemu," zavzpomínala Rychlíková. "A ten jeho klid i to, že mi říkal, že to je na mě, mě pošťouchlo a říkala jsem si, že nechci něco, co bude půl na půl," přiznala. Náročná léta na DAMU
Sára Rychlíková měla podle svých slov celkově velké štěstí na lidi, kteří ji během studia na DAMU obklopovali.
"Měla jsem štěstí na kantory i spolužáky. Jen to bylo hodně náročné. TrávilI jsme tam dost času a myslím si, že to bylo opravdu intenzivní, ale stálo za to. A vlastně teď zpětně si říkám, jak bych tam byla ráda zpátky a určité věci dělala jinak a mnohem víc si to užívala," řekla. Přijetí na DAMU překvapilo i její okolí
Samotný začátek jejího studia přitom nebyl vůbec samozřejmý. Rychlíková před přijímacími zkouškami neměla téměř žádné herecké zkušenosti.
"Mně všichni před přijímačkami na DAMU říkali, že to je spíš nemožné a že se dostává malý počet lidí, což je pravda. A že zkušenosti vůbec žádné nemám, tedy kromě přípravy na přijímačky. Takže mě všichni připravovali na to, že mě nepřijmou. A když mě pak přijali, tak to bylo překvapení pro všechny v mém okolí," dodala. Zdroj: Aplausin.cz