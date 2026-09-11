Povodeň v Nepálu vyplavila neznámé ryby o váze 45 kg. Kdo je snědl, onemocněl

Proud se prořízl údolím Trišulí a pokračoval propojeným říčním systémem přes hranici do indického Biháru. Během několika dnů začali rybáři v gandacké nížině vytahovat z kalné vody kusy, jaké nikdy předtím nedrželi v rukou: ryby o váze desítek kilogramů, s neznámým tvarem hlavy a těla. Bihárský úřad pro mléčné hospodářství, rybářství a živočišné zdroje reagoval varováním: tyto ryby se nesmějí lovit, prodávat ani jíst.
Kolosy z Gópálgandže: kolik vážily a odkud připluly
Prvních zpráv si všimli novináři Times of India už 29. srpna. Rybáři v Gópálgandži, konkrétně u Mangalpurského ghátu, hlásili úlovky o hmotnosti 27, 38, 40 a 45 kilogramů. Další výpovědi z téže oblasti uváděly rozpětí zhruba 15 až přes 50 kilogramů. Číslo 45 kg, které obletělo indická média, představuje jeden konkrétní doložený úlovek, nikoli úřední parametr průměrné velikosti.
Podobné nálezy přicházely ze Západního Čamparánu a okolí Válmíkinagaru, tedy z lokalit ležících přímo na trase gandackého toku. Rybáři popisovali tvory s masivní plochou hlavou a silnými vousy, které v místních vodách za běžných podmínek prostě nepotkávají. Samír Kumár Sinha z Wildlife Trust of India ryby předběžně spojil s druhem Bagarius bagarius, takzvaným sumcem gúnč, místně označovaným jako „góčitá“. Podle databáze FishBase tento druh dorůstá až 230 centimetrů celkové délky. Odborná studie publikovaná v Oxford Academic navíc dokládá, že Bagarius v některých bihárských říčních úsecích po roce 2014 prakticky vymizel, což vysvětluje, proč místní rybáři takovou rybu za celý život nespatřili.
Důležitá poznámka: úřady k 9. září 2026 stále vedly tyto ryby jako neidentifikované. Sinhův odhad zůstává pracovní expertní hypotézou, definitivní druhové určení zveřejněno nebylo.
Proč bihárské úřady zakázaly konzumaci: kontaminace a rychlé kažení
Klíčový argument úřadů nestojí na jedovatosti samotného druhu. Problém tkví v prostředí, kterým ryby propluly. Povodňová voda z nepálské katastrofy s sebou strhla odpadní stoky, mršiny hospodářských zvířat i rozkládající se organickou hmotu. Každá ryba, která v takovém koktejlu strávila hodiny či dny, funguje jako přenašeč bakterií, virů a plísní.
Po požití úlovků z gandacké oblasti hlásili obyvatelé tyto příznaky:
- zvracení a průjem,
- bolesti břicha,
- závratě,
- dechové obtíže.
Indian Express citoval úřední pokyn, aby každý s podobnými projevy okamžitě vyhledal lékařskou pomoc. Expert Sinha k tomu přidal další rozměr: u předběžně zvažovaného druhu Bagarius bagarius dochází po úhynu k mimořádně rychlému rozkladu masa, což riziko kontaminace ještě násobí.
Konkrétní laboratorně potvrzený mechanismus onemocnění, ať už šlo o bakteriální infekci, virovou nákazu, mykotickou kontaminaci, nebo jejich kombinaci, k datu publikace zveřejněn nebyl. Úřady pracují s hygienickou hypotézou, přesný počet postižených osob rovněž nebyl oficiálně vyčíslen.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková