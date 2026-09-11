EU mění pravidla pro vývoz hotovosti do zahraničí: Toto je částka, kterou nesmíte mít u sebe

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Představte si, že balíte kufr na delší pobyt v Turecku nebo Egyptě a do peněženky si přidáváte eura na nákupy, ubytování i případné nečekané výdaje. Jakmile váš hotovostní polštář přesáhne hranici 10 000 eur – v přepočtu asi 242 000 korun – stáváte se z hlediska celních úřadů osobou podléhající oznamovací povinnosti.
Pravidlo platí vždy, když překračujete vnější hranici Evropské unie, ať už ji opouštíte, nebo se vracíte zpět. Celníkům musíte vyplnit formulář, ve kterém uvedete nejen přesnou částku, ale také původ peněz, jejich účel a komu patří. Pokud cestujete ve skupině, posuzuje se limit u každého člena zvlášť – nemůžete si tedy rozdělit jednu velkou částku mezi více lidí a tím se oznamovací povinnosti vyhnout.
Důležité je vědět, že uvnitř Evropské unie toto konkrétní unijní pravidlo neplatí. Pokud jedete autem z Prahy do Vídně nebo letíte do Říma, pohybujete se v rámci společného prostoru a oznamovací povinnost vůči EU celníkům nevzniká. Jednotlivé členské státy však mohou mít vlastní vnitrostátní předpisy, proto je rozumné si před cestou s vyšší hotovostí ověřit pravidla cílové země.
Co všechno se počítá jako hotovost
Mnozí lidé si myslí, že se oznamovací povinnost týká pouze bankovek a mincí. Realita je ale podstatně širší. Evropská komise do kategorie hotovosti zahrnuje také cenné papíry na doručitele – například šeky, cestovní šeky, směnky nebo peněžní poukázky. A nejen to.
Pokud s sebou vezete zlaté mince s obsahem zlata minimálně 90 procent nebo zlaté pruty, nugety či hroudy s čistotou alespoň 99,5 procenta, musíte i tyto předměty zahrnout do celkové hodnoty. V praxi to znamená, že investor převážející investiční zlato přes hranice EU může snadno narazit na povinnost vše nahlásit, i když fyzicky nemá u sebe ani korunu v hotovosti.
Oznamovací povinnost se navíc nevztahuje jen na peníze, které máte v kapse nebo v kufru. Týká se i takzvané nedoprovázené hotovosti – tedy peněz posílaných v poštovních balících, zásilkách nebo jako náklad. Pokud celníci takovou zásilku v hodnotě nad 10 000 eur odhalí, musí odesílatel nebo příjemce na jejich výzvu podat dodatečné prohlášení do 30 dnů.
Celní orgány mají právo zasáhnout i tehdy, pokud převážíte nižší částku, než je stanovený limit. Musí ale existovat důvodné podezření na spojitost s trestnou činností. V případě, že neohlásíte částku vyšší než 10 000 eur, mohou celníci hotovost zadržet a uložit sankci podle pravidel země, kde ke kontrole došlo.
Od července 2027 přijde tvrdý zásah do placení
Zatímco dosavadní pravidla se týkala především cestování přes hranice, 10. července 2027 začne platit zcela nový celoevropský limit pro hotovostní platby. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2024/1624 budou obchodníci se zbožím i poskytovatelé služeb moci přijmout nebo provést hotovostní platbu maximálně do výše 10 000 eur, případně odpovídající částky v jiné měně.
Pravidlo nelze obejít ani tím, že si jednu velkou transakci rozdělíte do několika menších plateb. Pokud spolu budou zjevně souviset, budou se posuzovat dohromady. Členské státy navíc mohou zavést ještě přísnější národní limity. V České republice již nyní platí podle zákona č. 254/2004 Sb. národní limit 270 000 Kč během jednoho dne. Nový unijní limit (v přepočtu asi 242 000 Kč) tak bude pro tuzemské obchodníky ještě o něco tvrdší než ten stávající.
Evropská unie zavedení společné hranice vysvětluje snahou zabránit praní peněz a financování terorismu. Nové pravidlo má několik výjimek – nebude se například vztahovat na platby mezi dvěma fyzickými osobami, pokud ani jedna z nich nejedná v rámci své profesní činnosti. Pro běžné občany ale změna znamená další omezení v tom, jak mohou při vyšších částkách nakládat s vlastní hotovostí.
Kdo si dnes koupí luxusní hodinky, designový nábytek nebo zaplatí hotově za dovolenou, bude muset od léta 2027 buď sáhnout po kartě, nebo transakci rozdělit – a to i přesto, že jde o jeho vlastní legálně vydělané peníze. Otázkou zůstává, zda podobná opatření skutečně zastaví organizovaný zločin, nebo jen zkomplikují život lidem, kteří mají rádi svobodu volby při placení.
Zdroje článku: taxation-customs.ec.europa.eu, EUR-Lex, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová