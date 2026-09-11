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Teploty o víkendu vystoupají nad dvacet stupňů. Objeví se slunce i déšť

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Víkend podle meteorologů přinese proměnlivé počasí. V pátek se postupně vyčasí a více slunce přinese i sobota, v neděli se ale opět zatáhne a přijít by měly dešťové přeháňky.
Teploty o víkendu vystoupají nad dvacet stupňů. Objeví se slunce i déšť

Teploty o víkendu vystoupají nad dvacet stupňů. Objeví se slunce i déšť

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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