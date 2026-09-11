Turisté nekontrolují hotelový pokoj hned po příjezdu. Senzory v minibaru přitom začnou účtovat i bez vašeho zásahu. Pojistěte se

O tři hodiny později se na vašem hotelovém účtu objeví částka za minerálku, kterou jste nikdy nepili. Zní to absurdně, jenže přesně takhle fungují automatizované minibary, které dnes provozují hotely ve více než šedesáti zemích světa. Klíčové okno, ve kterém se rozhoduje o vašich penězích, zabírá prvních pár minut po check-inu. A většina hostů ho promešká.
Jak senzory v minibaru sledují každý váš pohyb
Hotelový minibar se za poslední dekádu proměnil z prosté chladničky s ceníkem v propojený systém napojený na hotelový software. Výrobce Minibar Systems uvádí přes milion instalovaných jednotek po celém světě. Konkurenční Bartech popisuje nasazení ve více než šedesáti státech. Uvnitř těchto minibarů pracují infračervené snímače, mikrospínače i magnetická čidla, přičemž každý typ reaguje na jiný druh produktu a jinou hmotnost.
Jakmile host vyjme láhev nebo plechovku z vyhrazeného místa, senzor zaznamená změnu a spustí odpočet takzvaného časového okna nastaveného hotelem. Pokud položku vrátíte během několika desítek sekund, systém transakci zruší. Překročíte-li limit, software automaticky zapíše poplatek do hotelového účetního systému (PMS). Vrácení po uplynutí lhůty sice minibar fyzicky zaregistruje, ale účtování už proběhlo; vrácení peněz pak řeší až personál při manuální kontrole.
Venetian Resort v Las Vegas ve svých oficiálních podmínkách výslovně přiznává, že občerstvovací centrum využívá váhové senzory a položky jsou zpoplatněny po vyjmutí. Krátké podržení kvůli přečtení složení zůstává bez poplatku jen do vypršení nastaveného intervalu. A kdo do minibaru uloží vlastní potraviny? Riskuje takzvaný poplatek za využití prostoru.
Proč jsou první minuty po příjezdu rozhodující
Občanský zákoník v § 2328 předpokládá, že ubytovatel předá pokoj ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Host proto přirozeně důvěřuje, že vše funguje bezchybně. Únava po cestě a touha rychle se usadit udělají zbytek; málokdo po příjezdu otevře minibar a porovná obsah s vytištěným ceníkem.
Přitom právě tady vzniká nejčastější zdroj pozdějších sporů. Český Hotel Sen ve svém ubytovacím řádu výslovně ukládá hostovi povinnost zkontrolovat stav pokoje ihned po vstupu. Vista Hotel na Dolní Moravě pracuje s minibarovým checklistem, který host podepisuje. Pražský Andaz zvolil opačný přístup: nabízí bezplatný minibar s nealkoholickými nápoji, čímž sporné účtování odpadá.
Rozdíl mezi těmito režimy je zásadní. U klasického minibaru hrozí hlavně lidská chyba: špatně doplněný obsah, přehlédnutá položka při ruční kontrole. U senzorového systému se riziko přesouvá k samotné manipulaci; stačí zvědavě prozkoumat obsah, přeskládat lahve nebo využít prostor pro vlastní jogurt.
Pět kroků, které vás ochrání před neoprávněným účtováním
Prevence zabere doslova dvě minuty. Osvědčený postup vypadá takto:
- Nafotit minibar okamžitě po vstupu, zachytit aktuální stav, ideálně i s viditelným ceníkem a datem na displeji telefonu.
- Porovnat obsah se seznamem, pokud některá položka chybí nebo vypadá poškozená, zaznamenat to.
- Nahlásit nesrovnalosti na recepci bez odkladu, Evropské spotřebitelské centrum doporučuje trvat na písemném potvrzení. Fotografie slouží jako podpůrný důkaz, ale samotné potvrzení od hotelu má vyšší průkazní sílu.
- Nepoužívat zásobený minibar jako vlastní lednici, přeskládávání obsahu může spustit senzory i bez spotřeby.
- Požádat o vyprázdnění nebo uzamčení, Park Hyatt St. Kitts ve svých pravidlech výslovně nabízí odstranění položek z minibaru pro uložení vlastních potravin. Řada dalších řetězců poskytuje takzvaný doplňkový box nebo vyhrazenou polici.
- https://youtu.be/TLOUo7jHKVk?si=Bv8fp9n3PEMOCw1A
Co dělat, když vám hotel přesto naúčtuje nespotřebované položky
Sporná částka na účtu ještě neznamená prohranou bitvu. Hilton ve svých platebních podmínkách uvádí, že minibar a další vedlejší útraty mohou být vyrovnány při odhlášení jako samostatné vedlejší poplatky navázané na předautorizaci karty. Právě proto je zásadní vyžádat si položkový výpis ještě před odjezdem a každou spornou řádku reklamovat na místě.
Praktický postup při sporu:
- Nechat si vytisknout nebo zaslat kompletní účetní přehled.
- Požadovat okamžitou revizi minibaru personálem.
- Trvat na písemném potvrzení opravy účtu, případně na písemném zamítnutí reklamace.
- Odeslat stížnost e-mailem tentýž den s přiloženými fotografiemi a chronologickým popisem.
- Pokud hotel nespolupracuje a částka už byla stržena z karty, obrátit se na vydavatele karty. Visa i Mastercard shodně uvádějí, že reklamaci řeší finanční instituce, která kartu vydala.
Z právního hlediska platí obecná tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku, přičemž u škody běží od okamžiku, kdy oprávněný zjistí škodu i odpovědnou osobu. Hotel Sen ve svém řádu výslovně počítá s tím, že poškození může být odhaleno až po odjezdu hosta.
Které další položky v pokoji mohou přinést nečekaný účet
Minibar zdaleka nepředstavuje jedinou past. Hotelové podmínky běžně zmiňují poplatky za kouření v pokoji, poškozené vybavení, odnesené předměty, ztracený klíč či kartu, nadstandardní úklid nebo odkupitelné doplňky typu župan. I tady platí stejná logika: fotodokumentace při příjezdu, okamžité nahlášení existujících vad a písemná stopa.
Zajímavý detail přináší česká hotelová klasifikace Hotelstars Union: čtyřhvězdičkový hotel nemusí mít minibar vůbec, pokud nabízí alternativu v podobě maxibaru nebo dvanáctihodinového nápojového servisu na pokoj. Samotný počet hvězdiček tedy neprozradí, jaký minibarový režim vás čeká. Před rezervací se vyplatí projít sekci s podmínkami na webu konkrétního hotelu nebo se zeptat přímo.
Senzorový minibar šetří hotelům pracovní sílu; Bartech uvádí zhruba 70% pokles mzdových nákladů a návratnost investice za dvanáct až osmnáct měsíců. Pro hosta ovšem totéž znamená, že mezi ním a účtem za nespotřebovanou limonádu už nestojí žádný člověk, jen infračervený paprsek a odpočítávající se časovač.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková