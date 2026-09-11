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Útěk z věznice Shawshank: co by fungovalo – a co je jen filmová iluze

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Andy Dufresne se prokopal na svobodu lžící, prolezl stokou a zmizel v dešti. Jeden z nejslavnějších filmových útěků všech dob působí až neuvěřitelně dokonale. Jenže jak moc se blíží realitě? A kde už film pracuje s iluzí, kterou by skutečný vězeň nikdy nemohl využít?
Útěk z věznice Shawshank: co by fungovalo – a co je jen filmová iluze

Útěk z věznice Shawshank: co by fungovalo – a co je jen filmová iluze

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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