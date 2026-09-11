Siniaková mi na tréninku ukázala, proč je nejlepší na světě, říká její americká parťačka před finále US Open

V pátek 11. září 2026 od 18:00 středoevropského času vstoupí Kateřina Siniaková s Townsendovou na Arthur Ashe Stadium jako nasazené jedničky finále ženské čtyřhry US Open. Proti nim stojí americká dvojice Robin Montgomeryová a Ashlyn Kruegerová. Sázka je mimořádná: výhra by znamenala kariérní Grand Slam páru i individuální kariérní Grand Slam pro Townsendovou, a pro Siniakovou něco, co v ženském deblu nemá obdoby. Druhý kompletní Grand Slam s druhou spoluhráčkou.
Co přesně Townsendová na Siniakové obdivuje
Třicetiletá Američanka z Chicaga nemluví v obecných superlativech. Když popisuje svou partnerku, sahá po konkrétních úderech: swingovém voleji, neomylnosti na vyšších míčích středem kurtu, schopnosti přečíst soupeřčin záměr o zlomek sekundy dřív než kdokoli jiný. Po finále Australian Open 2025 řekla, že se o Siniakovou může opřít v momentech, kdy se zápas láme. Že se od ní na tréninku učí. Katka jí prý při cvičení ukazuje, že je nejlepší na světě. Hotové monstrum.
Nejde o zdvořilostní fráze do mikrofonu. Townsendová v roce 2022 prohrála finále US Open právě proti Siniakové a Krejčíkové. Teď může svůj první domácí deblový titul získat po boku hráčky, která ji tehdy zastavila. Ten oblouk je tak dokonalý, až působí vymyšleně.
Pár, který vznikl náhodou a dominuje záměrně
Příběh spolupráce Siniakové s Townsendovou začal v létě 2024 improvizací. Storm Hunterová se zranila, Townsendová potřebovala partnerku na Wimbledon a napsala Siniakové přes Instagram. Žádný společný trénink, žádná příprava. Vyhrály titul.
Od té chvíle se z náhody stal projekt. Kombinace pravačky a leváčky se ukázala jako taktická výhoda, ale klíčový byl vztah mimo kurt. Obě zdůrazňují otevřenou komunikaci, prohloubenou paradoxně tříhodinovou deštivou pauzou během wimbledonského turnaje, kdy si všechno vyříkaly. Townsendová opakovaně říká, že nejlépe hraje s partnerkou, která je zároveň kamarádka.
Výsledky mluví jasně. Společné grandslamové tituly: Wimbledon 2024, Australian Open 2025, Roland Garros 2026. Bilance ve finále: 3:1. Jediná prohra? Právě tady, na US Open 2025, kde loni 5. září podlehly Dabrowskiové s Routliffeovou 4:6, 4:6.
Siniaková jako historický fenomén
Čísla Siniakové v deblu jsou z jiné galaxie. Před pátečním finále drží pozici světové jedničky ve čtyřhře a má na kontě jedenáct grandslamových titulů v ženském deblu plus titul ve smíšené čtyřhře z Wimbledonu 2025, celkem dvanáct grandslamových trofejí. Případná třináctá by přišla na turnaji, kde už jednou triumfovala s Krejčíkovou.
S Krejčíkovou přitom v roce 2022 dosáhla na kariérní Grand Slam i kariérní Golden Slam, teprve jako druhý ženský pár v historii po Navrátilové a Shriverové, které Grand Slam v deblu vůbec zkompletovaly jako první. Kdyby teď totéž dokázala s Townsendovou, zapsala by se do kategorie, pro kterou zatím neexistuje kolonka v rekordních tabulkách.
Co je letos jinak než loni
Loňská finálová prohra bolela. Siniaková s Townsendovou tehdy narazily na zavedené dvojnásobné šampionky US Open. Letos je situace odlišná ve třech rovinách:
- Forma: V sezoně 2026 vyhrály Indian Wells, Miami, Madrid a Roland Garros. Dominance, ne náhodný výsledek.
- Soupeřky: Montgomeryová s Kruegerovou nemají grandslamové finálové zkušenosti srovnatelné s loňskými přemožitelkami.
- Predikce: Podle datového modelu Tennis.com mají Siniaková s Townsendovou 76% šanci na výhru.
Siniaková ve dvouhře na letošním US Open vypadla ve druhém kole s Naomi Ósakaovou, takže veškerou energii posledních dnů směřuje do čtyřhry. A Townsendová ví, co to znamená: plné soustředění hráčky, kterou považuje za nejlepší deblistku na světě.
Kde finále sledovat
Čeští fanoušci mohou zápas sledovat na Eurosport 1, oficiálním vysílacím partnerovi US Open pro český trh. Začátek denního bloku je plánován na 18:00 středoevropského času, rozpis ale může být ještě upraven.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný