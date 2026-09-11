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Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

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Majitelé domácích mazlíčků se v Plzeňském kraji konečně dočkají veterinární pohotovosti. Na Nové Hospodě vznikne nové Centrum veterinární medicíny, které povede plzeňská klinika, jež donedávna jako jediná nabízela nonstop péči i neregistrovaným klientům. Její současné zázemí je ale prostorově nevyhovující. Na chybějící veterinární pohotovost jako první upozornila redakce Plzeňské Drbny.
Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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