Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

Veterinární pohotovost v Plzni roky držela klinika Zodiacus 97. Na konci května 2024 oznámila, že z kapacitních důvodů už bude tuto službu poskytovat pouze svým klientům. „Už asi pět let hledáme vhodné prostory. Náš tým kliniky má v současné době připraveno zhruba 10 lékařů, kteří jsou ochotni sloužit a ještě další nejspíš přibudou. Naše současné pracoviště má zhruba 150 metrů čtverečních. Dříve jezdili klienti městskou hromadnou dopravou, dnes z 90 procent jedou autem. Vše je náročnější i na vybavení, které nemáme kam umístit. Nemáme zázemí ani pro nové lékaře, kteří se k nám hlásí,“ podotkl Jaroslav Benda z Veterinární kliniky Zodiacus 97.
Za posledních pět let se počet jejich výkonů zdvojnásobil. Měsíčně obslouží 2000 majitelů zvířat a s otevřenou pohotovostí jich bylo ještě o pět stovek více. „To prostě na 150 metrech doopravdy nejde dělat. Vyvolává to stres a samozřejmě jsem zažil obrovskou vlnu výpovědí. Někteří zkušení kolegové ten stres nevydrželi a odešli. Z toho důvodu jsme byli nuceni omezit provoz,“ podotkl Benda.
Nový areál nabídne špičkové vybavení, které v Plzni nikde nemají
Nyní ale svitla naděje. V areálu na Nové Hospodě by mělo vzniknout Centrum veterinární medicíny, které zajistí nepřetržitou pohotovost a také bude do budoucna disponovat přístroji, které žádná klinika v Plzni nemá. Například na CT musí aktuálně klienti jezdit mimo region, nejčastěji do Prahy.
„Vytipované území je v současné době velice vhodné a splňuje veškeré naše požadavky, co se týče budov. Musí se pouze opravit, dobudovat, ale v podstatě to jejich rozmístění je dobré, jak pro ošetření malých zvířat, tak pro ošetření koní. Do budoucna bychom chtěli nabídnout i tuto službu,“ prozradil Benda další plány.
Konkrétní termíny nejsou zatím na stole. Pozitivní odhady ale tipují už jaro 2027. První krok už učinili zastupitelé na posledním jednání, kdy schválili záměr pořízení Změny č. 7 Územního plánu Plzně. „Plocha, která je předmětem změny, bude vymezena jako plocha občanského vybavení. Pokud znáte kynologický areál nad Berounkou u Bílé Hory, tak je přesně v územním plánu vymezena funkce tohoto areálu a obdobným způsobem se vymezí tato plocha,“ upřesnil Jaroslav Holler, ředitel Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
Kraj vypsal několik výběrových řízení, nikdo z veterinářů neměl zájem
Zpracování návrhu nebude podle technického náměstka Pavla Bosáka (Piráti) trvat moc dlouho. Podle jeho slov je součástí materiálu, který standardně projednají dotčené orgány, městský obvod, komise až se nakonec opět vrátí na zastupitelstvo. „To schválí opatření obecné povahy, což bude ta změna územního plánu, a poté teprve bude moci žadatel, který předpokládám, že bude trošku riskovat a zpracuje si projektovou dokumentaci v tom mezidobí, zažádat o povolení záměru a následně mu bude vydáno povolení a pak teprve bude moct začít stavět,“ shrnul Bosák, který tento bod navrhl na jednání zastupitelstva. Celkem 41 zastupitelů hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, pět se jich do hlasování nezapojilo.
„Co se týče kliniky pro malá zvířata, tak uvidíme, kolik financí nám na konci zbyde, ale v podstatě do čtyř měsíců po vydání stavebního povolení bychom měli být schopni udělat rekonstrukci stávajících podmínek pro naše fungování. Neříkám, že budeme hned vybaveni CTčkem a dalšími drahými přístroji, ale to si myslím, že jsme schopni v té době rozběhnout provoz,“ odhadl Jaroslav Benda.
Téma otevřela jako první redakce Plzeňské drbny prostřednictvím příběhu psa Barllona, jehož museli akutně operovat s torzí žaludku. Majitelka zoufale hledala kliniku, nakonec ji vzali na té poslední, která v kraji přes noc fungovala a brala i "cizí" pacienty. Šlo právě o zmíněný Zodiacus 97.
Plzeňský kraj již dříve vyhlásil dvě výběrová řízení na provozovatele veterinární pohotovosti, kdy spolu s městem nabídl zájemcům podporu ve výši šesti milionů korun. „Výběr probíhal v několika kolech, když jsme postupně zjemňovali podmínky pro zadání výběrového řízení. Ani v jednom kole se nikdo nepřihlásil,“ dodal krajský radní pro životní prostředí Petr Fišer (ANO).
V Plzeňském kraji samozřejmě funguje celá řada veterinárních klinik. Ne všechny ale provozují i veterinární pohotovost a ty, které ano, tak jen pro své registrované klienty.