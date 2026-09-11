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Samosběr zeleniny u Střížova už v sobotu. Nabídne brambory, cibuli, mrkev a petržel

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Dlouho očekávaný již tradiční samosběr zeleniny u Střížova na Olomoucku startuje už zítra. Podle pěstitelů je letošní úroda brambor, cibule, mrkve a petržele výborná, tuto a příští sobotu očekávají až tisícovku lidí.
Samosběr zeleniny u Střížova už v sobotu. Nabídne brambory, cibuli, mrkev a petržel

Samosběr zeleniny u Střížova už v sobotu. Nabídne brambory, cibuli, mrkev a petržel

Zdroj: poskytl Samosběr Ludéřov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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