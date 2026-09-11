Turisty v Abú Dabbábu překvapil velbloud mezi lehátky. Toleroval lidi do přesné vzdálenosti, pak začal kopat předníma nohama

Abú Dabbáb, zátoka proslulá želvami a dugongy, kam české cestovky vozí klienty na šnorchlovací výlety, se na několik minut proměnila v arénu, kde stovky kilogramů svalů a kostí stály metr od rodin s dětmi. Polský turista Dobromir Ninin-Grosicki celou scénu natočil na mobil a jeho záběry se během hodin rozletěly po sociálních sítích. Jenže virální sdílení přineslo i vlnu přehánění, od „demolice slunečníků“ po „zběsilé zvíře“. Skutečnost je dostatečně dramatická i bez přikrášlení.
Jak se dromedár dostal mezi lehátka na Abú Dabbábu
Podle svědectví pro hurghada24 se zvíře přiblížilo od hor po cestě vedoucí mezi hotelovými komplexy. Ninin-Grosicki popsal, že dromedár zřejmě mířil k moři, snad ho přitahovala voda, možná zvědavost. Majitel ani přesný původ jedince dosud veřejně potvrzeni nebyli. Egyptský server Masrawy zasadil událost do kontextu oblasti, kde beduínské a turistické velbloudí projížďky fungují běžně; pravděpodobně šlo o utrženého nebo volně se pohybujícího jedince z okolních aktivit.
Pláž Abú Dabbáb leží zhruba 38 kilometrů severně od Marsá Alamu a patří k nejnavštěvovanějším místům egyptského pobřeží Rudého moře. Letiště Praha ji uvádí mezi hlavními lákadly destinace a DER Touristik CZ ji zařazuje do infoknihy výletů jako šnorchlovací cíl. Pro české charterové turisty jde o naprosto standardní zastávku dovolené.
Zlomový okamžik: z exotické kuriozity se stala hrozba
Zpočátku dromedár procházel mezi lehátky klidně. Lidé se dívali, někteří sahali po telefonech. Zvíře tolerovalo přítomnost davů, dokud mu nikdo nezkrátil prostor. Jakmile se k němu několik lidí přiblížilo na bezprostřední vzdálenost, chování se skokově proměnilo. Ninin-Grosicki popsal, jak dromedár začal vyskakovat, hrozit předníma nohama a pokoušet se kopat.
Odborný manuál pro zacházení s velbloudy vydaný institutem CIRAD tento pohyb klasifikuje jako úder přední končetinou směrem k hrozbě. Nejde o gesto, které by šlo přehlédnout. U zvířete vážícího kolem šesti set kilogramů dokáže jediný zásah způsobit vážné poranění hrudníku, hlavy nebo páteře. Manuál současně uvádí, že vystrašený velbloud kombinuje kopání s kousáním a nárazy celým tělem, pokud se cítí v pasti.
A přesně to se na Abú Dabbábu stalo: dromedár stál obklíčený lehátky, slunečníky a lidmi, kteří mu uzavřeli únikovou trasu. Podle etologického rámce Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) má každé zvíře takzvanou útěkovou zónu, kritickou vzdálenost, při jejímž překročení spouští únikovou nebo obrannou reakci. U velbloudů zvyklých na lidi se tato zóna může smrštit na zhruba metr. U neochočeného jedince může dosahovat mnoha metrů. Na přeplněné pláži stačilo, aby se dva tři lidé posunuli o krok blíž, a prostor pro únik zmizel.
Proč internetové fámy zkreslily skutečný průběh
Virální šíření záběrů doprovázely neověřené informace o „zdemolovaných lehátkách“ a „zběsilém zvířeti“. Masrawy i hurghada24 tyto verze rozporovaly. Egyptský server výslovně uvedl, že incident nezpůsobil žádnou újmu návštěvníkům pláže. Potvrzený zásah člověka kopytem veřejné zdroje nezaznamenaly.
Chování dromedára přitom odpovídá standardní obranné reakci vystrašeného nebo zablokovaného jedince: kopání, výpady předníma nohama, pokusy o útěk. Etologicky vzato zvíře „nezešílelo“. Reagovalo přesně tak, jak odborná literatura předpovídá u zdivočelého nebo poloochočeného velblouda sevřeného v těsném prostoru. Rozdíl mezi vycvičeným turistickým dromedárem a neosvojeným jedincem je zásadní: australský kodex pro welfare velbloudů zdůrazňuje, že řádně trénované zvíře musí být voditelné a ovladatelné majitelem, zatímco u zdivočelých kusů hrozí při těsném kontaktu výrazně vyšší riziko obranné agrese.
Po několika minutách napětí začal velblouda z pláže vyhánět jeden z přítomných mužů a brzy ho skutečně dostal pryč. Jeho totožnost i role zůstávají neznámé; mohl to být zaměstnanec pláže, místní obyvatel nebo také odvážný turista.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková