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Turisty v Abú Dabbábu překvapil velbloud mezi lehátky. Toleroval lidi do přesné vzdálenosti, pak začal kopat předníma nohama

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Dennívýzva
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Na začátku srpna 2026 vešel volně se pohybující dromedár přímo mezi obsazená lehátka jedné z nejoblíbenějších pláží egyptského Marsá Alamu. Klidná procházka se v okamžiku změnila v obrannou agresi.
Turisty v Abú Dabbábu překvapil velbloud mezi lehátky. Toleroval lidi do přesné vzdálenosti, pak začal kopat předníma nohama

Turisty v Abú Dabbábu překvapil velbloud mezi lehátky. Toleroval lidi do přesné vzdálenosti, pak začal kopat předníma nohama

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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