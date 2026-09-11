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V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí

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Jestli bude někdy záležet na tom, kde se právě nacházíte, je to právě tento pátek. Počasí totiž bude na jednotlivých koncích republiky vypadat úplně jinak. Zatímco na jednom konci můžeme očekávat příjemně teplý den s mírnou oblačností, tak na tom druhém budou dost chladno a s sebou ven bude určitě dobré přibalit deštník.
V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí

V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí

Zdroj: depositphotos.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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