V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí
Ve středu do Česka dorazí studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. My už teď přesně víme,...
Středeční přechod studené fronty bude znamenat konec horkého léta a přinese k nám ideální počasí pro růst...
Po úterním téměř až tropickém počasí k nám ve středu dorazí od západu velmi výrazná studená fronta, se...
V úterý nás pravděpodobně čeká poslední letošní den, kdy rtuť na teploměrech vyšplhá až k rysce označující...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →