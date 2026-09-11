Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a StránskýmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a Stránským
Herní miliardář, investor a podnikatel v médiích Marek Španěl (na fotce vlevo) se pouští do dalšího...
Další dlouholetý vrcholový manažer ze "staré party" Prima Group (PG; majitel Ivan Zach) odchází. Skupina...
I rok po vydání si poslední román amerického spisovatele Dana Browna (foto) Tajemství všech tajemství...
Přesně tyto akce způsobují postupující erozi důvěry čtenářů vůči velkým médiím. Zpravodajský server E15.cz...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →