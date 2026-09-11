Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Věnujte pozornost znakům blížícího se stárnutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V tomto článku se nebudeme věnovat známkám fyzického, ale spíše duševního stárnutí u mužů. Ty totiž mohou být nebezpečnější, protože se mohou objevit i v mnohem mladším věku, než si obvykle spojujeme s pojmy „stárnutí“ a „stáří“. Jejich výskyt a případné prohlubování mohou být zapříčiněny různými faktory.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: DepositPhotos
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Zdravotní důvody, proč zařadit zázvor mezi pravidelně konzumované suroviny
Zdravotní důvody, proč zařadit zázvor mezi pravidelně konzumované suroviny
Potraviny, které mohou ublížit tělu, pokud je budete konzumovat v nesprávný čas
Potraviny, které mohou ublížit tělu, pokud je budete konzumovat v nesprávný čas

Podle průzkumů dnes průměrný člověk v USA spotřebuje asi o 20 % více kalorií než jejich předci v minulém...

Pití kávy na lačný žaludek může způsobit nepříjemné zdravotní komplikace
Pití kávy na lačný žaludek může způsobit nepříjemné zdravotní komplikace

Také milujete kávu a neumíte si bez ní představit svůj den? Není nic lepšího než nerušeně vychutnávat šálek...

Zelený čaj a jeho pozitivní účinky na lidské zdraví
Zelený čaj a jeho pozitivní účinky na lidské zdraví

Zelený čaj pochází z daleké Číny a Indie. Lidé ho popíjejí už celá staletí. Nejvíce oblíbený je čaj černý,...

Nevábný zápach z úst: Zbavte se ho jednou provždy
Nevábný zápach z úst: Zbavte se ho jednou provždy

Zbavit se problémů se špatným dechem není vůbec těžké. Každého z nás tato nepříjemná skutečnost občas...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.