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Schovával se v lese. Mladíka na Havlíčkobrodsku navečer našel policejní pes

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Několik hodin trvalo dnešní pátrání po sedmnáctiletém muži z Havlíčkobrodska. Ráno odešel z domova a dopoledne napsal matce e-mail, z něhož vyplynulo, že si chce ublížit. Jak večer informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, mladík se našel a je v pořádku.
Schovával se v lese. Mladíka na Havlíčkobrodsku navečer našel policejní pes

Schovával se v lese. Mladíka na Havlíčkobrodsku navečer našel policejní pes

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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