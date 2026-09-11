Kamkoli se Infantino ve své krizi otočí, narazí na Trumpův okruh. Teď UEFA žádá v USA dokumenty od Kushnerovy firmy

Důkaz o propojení neexistuje. Otázka už ale existuje. Gianni Infantino má několik problémů, které na první pohled vypadají úplně odlišně.
Jeden se týká nepovedeného pokusu prodat soukromým investorům část ekonomiky mistrovství světa a dalších turnajů FIFA. Druhý začal červenou kartou amerického reprezentanta Folarina Baloguna. Třetí se právě odehrává před federálním soudem na Manhattanu, kde UEFA žádá dokumenty pro případné trestní oznámení ve Švýcarsku.
Když je ale položíme vedle sebe, opakuje se v nich pozoruhodně podobný okruh jmen.
Donald Trump.
Jeho zeť Jared Kushner.
Jaredův bratr Joshua Kushner.
A Gianni Infantino.
To samo o sobě nic nedokazuje. Neexistuje důkaz, že Trump řídil Infantinův obchodní projekt, že Kushnerův fond získal privilegované postavení kvůli rodinným vazbám na prezidenta Spojených států ani že Bílý dům zasahuje do současného amerického soudního sporu.
Jenže právě absence důkazu neznamená, že není legitimní položit jednodušší otázku.
Proč se americký politicko-rodinný okruh kolem Donalda Trumpa objevuje v tolika různých vrstvách největší krize Infantinova prezidentství?
První spojnice: čtyři miliardy a Joshua Kushner
Na začátku byla FIFA Forward Enterprise. Infantino chtěl vytvořit novou společnost oceněnou přibližně na 20 miliard dolarů, která by spravovala komerční a provozní práva spojená s mistrovstvím světa a dalšími soutěžemi FIFA. Soukromým investorům měl nabídnout zhruba dvacetiprocentní podíl a získat až 4,2 miliardy dolarů.
Jako klíčového, takzvaného anchor investora FIFA označila Thrive Eternal, fond spojený s Thrive Capital. Zakladatelem Thrive je Joshua Kushner. Joshua je bratrem Jareda Kushnera, manžela Trumpovy dcery Ivanky a jednoho z nejbližších poradců Donalda Trumpa během jeho prvního prezidentského období.
Tohle není dodatečně nalezená genealogická kuriozita. Vazba byla natolik zřejmá už při zveřejnění projektu, že se Reuters Donalda Trumpa přímo zeptal, zda o celé transakci s Infantinem hovořil. Trump řekl, že ne.
Žádný zveřejněný důkaz jeho verzi nezpochybňuje. Zároveň ale platí, že jedním z největších potenciálních obchodů v historii FIFA měl provést investiční fond vedený členem rodiny amerického prezidenta, s nímž Infantino dlouhodobě udržuje mimořádně blízký vztah. To je fakt. A právě dokumenty k tomuto vztahu teď chce vidět UEFA.
Druhá spojnice: Trump zavolal kvůli jednomu hráči
Pak přišel Folarin Balogun. Americký útočník dostal během mistrovství světa červenou kartu a s ní automatický zákaz startu v následujícím utkání. Spojené státy se měly v osmifinále potkat s Belgií.
Donald Trump se do případu vložil osobně. Podle Reuters vyzval Infantina, aby Balogunovu červenou kartu nechal přezkoumat. FIFA následně po odvolání amerického týmu trest podmíněně pozastavila a Balogun proti Belgii nastoupit mohl. Tady je důležité zastavit přesně tam, kde končí fakta.
Není doloženo, že Trumpův telefonát způsobil změnu trestu.
Rozhodoval disciplinární mechanismus FIFA a zveřejněné informace neposkytují důkaz, že Infantino jeho výsledek na Trumpovu žádost ovlivnil. Právě neprůhlednost tohoto procesu ale rozpoutala další problém.
Belgická federace chtěla vědět, proč byl trest pozastaven, jakou roli v procesu hrála prezidentská intervence a jak FIFA zaručí, že se podobné situace budou v budoucnu řešit transparentně. Když odpovědi nepovažovala za dostatečné, oznámila, že Infantina v další prezidentské volbě bez uspokojivého vysvětlení nepodpoří.
Jedna červená karta se tak připojila k mnohem větší debatě o tom, kde končí osobní vztahy prezidenta FIFA a začínají instituce, které mají fungovat nezávisle na něm.
A pak se obě cesty spojily
Kushnerův fond patří k příběhu FIFA Forward Enterprise. Trump patří k příběhu Baloguna. Teď se tyto dvě linie potkávají.
UEFA požádala americký federální soud o možnost získat dokumenty a výpovědi od Thrive Capital Management a Joshuy Kushnera týkající se přípravy FIFA Forward Enterprise. Materiály chce posoudit před rozhodnutím, zda ve Švýcarsku podat trestní oznámení kvůli podezření na možné trestné špatné hospodaření ze strany Infantina a případně dalších představitelů FIFA.
Infantino nebyl z trestného činu obviněn. UEFA dosud žádné takové trestní oznámení nepodala. A americký soud zatím nerozhodl ani o tom, zda požadované informace skutečně dostane.
Jenže spor se právě zostřil.
Dvě americké společnosti FIFA, FIFA (Americas) Inc. a FWC2026 US Inc., požádaly soud, aby jim umožnil do řízení vstoupit. UEFA namítá, že ve skutečnosti fungují jako zástupci zájmů FIFA a Infantina, přestože ani světová federace ani její prezident se sami do případu nepřihlásili.
FIFA naopak postup UEFA označuje za kampaň, jejímž cílem je poškodit její vedení. A tak jsme se dostali do pozoruhodné situace. UEFA potřebuje pro případný právní útok na Infantina dokumenty americké investiční společnosti vedené bratrem Trumpova zetě.
A o tom, zda a v jakém rozsahu se k nim dostane, se bojuje ve Spojených státech.
Znamená americký soud také americkou politiku? Ne
Právě tady je velmi snadné udělat krok, pro který v tuto chvíli neexistuje žádný podklad. Americký federální soud není prodlouženou rukou prezidenta Spojených států. Soudce nerozhoduje podle pokynů Bílého domu a Donald Trump není stranou tohoto řízení.
Neexistuje ani důkaz, že by jeho administrativa do současného sporu jakkoli zasahovala. Pokud by se to změnilo, byl by to samostatný a zásadní příběh. Dnes není.
Přesto má samotné místo řízení pro Infantinův příběh zajímavou symboliku. Spor, který vznikl kvůli projektu propojenému s americkým investorem z Kushnerovy rodiny, se nyní řeší v americké jurisdikci právě ve chvíli, kdy Infantinovy vztahy s Trumpem samy čelí etickým stížnostem a rostoucí kritice evropských federací.
Nemusíme z toho vyrábět tajnou operaci. Stačí se ptát, jak moc Infantino během posledních let propojil svou vlastní politickou strategii FIFA se Spojenými státy a s lidmi kolem jejich prezidenta.
Není to otázka, kterou si pokládáme jen my
O Infantinových vazbách na Trumpa se mezitím vede i formální etická debata. Organizace FairSquare oznámila, že její stížnost požadující vyšetření prezidenta FIFA podpořilo více než 100 tisíc lidí. Mezi body, které organizace zpochybňuje, patří právě Trumpova intervence v případu Baloguna, Infantinovy veřejné postoje vůči americkému prezidentovi i příprava FIFA Forward Enterprise s politicky propojenými investory.
FairSquare tvrdí, že Infantino mohl porušit povinnosti politické neutrality, loajality a pravidla proti zneužívání pravomocí.
Jsou to obvinění organizace, nikoli závěry etické komise FIFA. Ale ukazují, že spojování těchto jednotlivých událostí nevzniklo pouze díky podobnosti příjmení Kushner. Samotné vztahy mezi FIFA, Infantinem a Trumpovým okolím už jsou předmětem konkrétního podání.
Joshua Kushner dnes říká, že do toho raději neměli vstupovat
Další zajímavý detail přidal sám Joshua Kushner. Po zhroucení projektu FIFA Forward Enterprise připustil, že Thrive špatně odhadla politiku světového fotbalu. Řekl, že kdyby firma věděla, kam celý spor dospěje, do projektu by se nezapojila. Samotný princip ale dál hájil.
Podle něj měla nová struktura dostat více peněz do chudších fotbalových zemí a rozdělovat kapitál rovnoměrněji mezi 211 členů FIFA. Stejným argumentem projekt obhajoval také Infantino. To je důležité, protože ani tato linie nepotvrzuje scénář, že Kushner FIFA k prodeji dotlačil. Dostupné informace naopak popisují FFE jako Infantinův projekt, pro který měl Kushnerův fond představovat hlavního investora.
Otázkou tedy není, zda projekt „vymyslel Trumpův člověk“. To nevíme. Mnohem relevantnější je, proč Infantino u jednoho z nejcitlivějších obchodních projektů svého prezidentství skončil právě u kapitálu z rodinného okruhu člověka, k němuž měl současně mimořádně blízký politický vztah.
Možná jsou to tři různé příběhy. To je pořád možné
Existuje úplně nevzrušující vysvětlení. Thrive je velká investiční společnost a FIFA hledala velkého investora. Trump je prezident země, která právě hostila mistrovství světa, a chtěl pomoci vlastní reprezentaci. UEFA používá americký právní nástroj jednoduše proto, že dokumenty, které potřebuje, mají američtí lidé a společnosti.
Všechny tři věci mohou být současně pravdivé a nemusí mezi nimi existovat žádná skrytá dohoda. To je možnost, kterou nelze poctivě obejít.
Jenže stejně poctivé je všimnout si toho, co už doloženo je. Infantino má blízký vztah s Donaldem Trumpem. Trump osobně intervenoval ve fotbalové disciplinární kauze přímo u Infantina. Investor klíčový pro Infantinův nejkontroverznější obchodní projekt je bratrem Trumpova zetě.
A UEFA teď potřebuje dokumenty právě od tohoto investora, aby zjistila, zda má podklad pro další právní krok proti prezidentovi FIFA.
To není odpověď. Je to soubor faktů, z něhož vzniká otázka. A čím déle Infantinova krize pokračuje, tím těžší je tu otázku přehlížet: Jak hluboko se vztah prezidenta FIFA s americkým politickým a podnikatelským okolím skutečně propsal do způsobu, jakým poslední roky světový fotbal řídil?
Na to zatím důkazní materiál jasnou odpověď nedává. Možná právě proto o něj UEFA v Americe tak intenzivně bojuje.
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Zdroje: Reuters – UEFA urges US court to deny FIFA subsidiaries' bid to join Infantino discovery fight [1], Reuters – Key player Kushner regrets the way FIFA private investment proposal played out [2], Reuters – Trump says he never spoke to FIFA leader about sale [3], Reuters – FIFA scraps World Cup sell-off plan after resistance from members [4], Reuters – Belgium withholds support for Infantino over Balogun red-card row [5], Reuters – More than 100,000 back complaint over Infantino's Trump ties, says FairSquare [6].