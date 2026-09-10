ANKETA: BUS pruh v Brněnské ulici budí emoce. Radnice připustila možnost úprav

„Omlouvám se, ale nevím, jak mám nazvat slušně člověka, který to navrhl a schválil,“ napsal Jihlavské Drbně Roman Žák v reakci na nový jízdní pruh vyhrazený pro autobusy a cyklisty. „Každý člověk, se kterým jsem o tom mluvil, říkal, že rozum nad tím zůstává stát a ničemu to nepomůže, spíš naopak,“ dodal.
Ačkoliv byla oprava průtahu v režii hejtmanství, BUS pruh vznikl na přání jihlavské radnice. „Nový BUS pruh má pomoci především v ranní špičce a při mimořádných situacích, například při uzavírce dálnice, kdy se kolony na Brněnské protahují až za hranici města. Autobusy veřejné dopravy tak mohou část kolony objet a stovky cestujících se rychleji dostanou do cíle,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že ve všední dny mezi sedmou a osmou hodinou ranní místem projíždí jedenáct autobusů VDV a další čtyři spoje MHD.
Změny mohou vyvolávat nejistotu
Dle názoru Romana Žáka by dávalo smysl, kdyby BUS pruh vedl až na zastávku, tak tomu ale není. „Chápeme, že nové uspořádání komunikace může po prvních dnech u některých řidičů vyvolávat nejistotu,“ uznal Daněk, v místě však bylo potřeba zachovat odbočovací pruh pro auta jedoucí od centra na Starou cestu. „V dostupné šířce komunikace už proto nebylo možné pokračovat současně i s vyhrazeným pruhem pro autobusy,“ vysvětlil mluvčí. Podle něj se ale pro řidiče osobních aut v místě nic zásadního nezměnilo. „Řidiči mají nadále k dispozici jeden průběžný jízdní pruh v každém směru, stejně jako před opravou,“ připomněl.
Podle Žáka se ale situace změnila i pro řidiče osobních aut. „Představte si, že spěcháte do práce v Jihlavě, bude kolona a v BUS pruhu tři autobusy. Dodržíte literu zákona, pustíte je a ony po sto metrech budou chtít zajet na zastávku, kam se nevejdou, a ostatní řidiči budou čekat. Pak přijdou pozdě do práce a ten čas si budou muset nadělat,“ popisuje své obavy.
Značení může doznat změn
Jihlavskou Drbnu zajímalo, zda je možné po prvních dnech říct, zda došlo ke zpomalení, nebo zrychlení dopravy, na takové závěry je však příliš brzy. „Data postupně sbíráme a chceme vyhodnotit delší období několika měsíců, které zahrne běžné pracovní dny i různé dopravní situace,“ odpověděl mluvčí.
Magistrát přitom připustil, že se může značení v Brněnské ulici ještě změnit. „Situaci budeme dál sledovat, sbírat dopravní data a také zkušenosti řidičů automobilů a autobusů. Nové uspořádání chceme vyhodnotit až na základě delšího provozu, nikoliv několika prvních dnů. Pokud zkušenosti ukážou, že je některou část značení vhodné upravit nebo zpřesnit, taková úprava je samozřejmě možná,“ uzavřel Daněk.
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Novinku si naopak chválí lidé, kteří dojíždí ráno ve špičce do Jihlavy, a nejen ti. „Jela jsem za autobusem a dlouho jsem ho nemohla předjet, až když odbočil do BUS pruhu, dostala jsem se před něj,“ podělila se o praktickou zkušenost řidička Marie.