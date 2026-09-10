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ANKETA: BUS pruh v Brněnské ulici budí emoce. Radnice připustila možnost úprav

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Deset dní řidiči využívají opravenou Brněnskou ulici mezi křižovatkou s Okružní a kruhovým objezdem v Heleníně. Velké emoce budí nový BUS pruh, třebaže je dlouhý jen nějakých čtyři sta metrů.
ANKETA: BUS pruh v Brněnské ulici budí emoce. Radnice připustila možnost úprav

ANKETA: BUS pruh v Brněnské ulici budí emoce. Radnice připustila možnost úprav

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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