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Držela mě tady nějaká odpovědnost, říká Jiří Skalák. V Dynamu složité období

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Hrál za reprezentaci, několik let strávil v Anglii a nakonec zakotvil na jihu. Jiří Skalák zažil v Dynamu složité období, ale klub se rozhodl neopustit. Co ho k tomu vedlo? Jak na něj působily rozhovory s majitelkou Dynama? A co všechno v klubu za poslední roky zažil? O tom, nové výzvě v Hluboké nad Vltavou i nabídkách ze zahraničí se rozpovídal v podcast Střelák.
Držela mě tady nějaká odpovědnost, říká Jiří Skalák. V Dynamu složité období

Držela mě tady nějaká odpovědnost, říká Jiří Skalák. V Dynamu složité období

Zdroj: Michal Bártík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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