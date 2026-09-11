Kvíz: Uhádnete asijskou zemi podle vlajky? Vybrali jsme ty nejtěžší. Zkuste, jestli dáte 100 %

Dnešní kvíz vás prozkouší ze současné podoby asijských vlajek. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak to bylo s vlajkami v minulosti? Proč vlajku Bhútánu zdobí drak? Jaký chrám můžeme vidět na vlajce Kambodži? Nechte se pohltit historií asijských států a možná se i něco přiučíte. Když pak budete ostatní zkoušet z vlajek, konverzaci můžete zpestřit vašimi znalostmi o jejich původu.
Země hromového draka
Vlajka Bhútánu zaujme na první pohled. Zatímco její žlutá část symbolizuje světskou moc krále, oranžová barva odkazuje na buddhistickou duchovní tradici. Tím nejzajímavějším prvkem na vlajce je samozřejmě bílý drak, kterému se říká Druk. Právě od něj pochází název státu, Druk Yul, tedy země hromového draka. Současná podoba vlajky byla ustanovena v roce 1969.
Pokud vás zajímá, odkud se slovní spojení „hromový drak“ bere, vysvětlení je poměrně jednoduché. V Bhútánu se domnívají, že zvuky bouřky jsou ve skutečnosti hlasem draků a že hromy rozléhající se tamní přírodou představují způsob, jakým draci s lidmi komunikují. Bílá barva draka symbolizuje čistotu a loajalitu. Zvíře ve svých spárech drží drahokamy, čímž odkazuje na národní bohatství země.
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Budova na státní vlajce jako symbol kulturního dědictví
Zamyslete se, viděli jste někdy na státní vlajce vyobrazenou budovu? Kambodža vás přesvědčí, že i to je možné. Tamní státní vlajka, nesoucí se v modro-červených tónech, je ozdobena vyobrazením chrámového komplexu Angkor Vat. Postaven byl už ve 12. století a zahrnuje více než tisíc budov. Angkor Vat se řadí mezi kulturní divy světa a pyšní se označením největší náboženská stavba na světě. Ačkoliv se chrámový komplex na vlajce nachází již od roku 1893, její současná podoba se datuje do moderní doby, teprve k roku 1993. Červená barva představuje statečnost khmérského lidu a symbolizuje národ, zatímco modrý odstín zosobňuje královskou moc. Chrámový komplex odkazuje na víru, náboženství a kulturní dědictví.
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Červená barva jako připomínka revoluce
Vlajku této země určitě znáte. Napadlo vás ale někdy přemýšlet nad tím, co ve skutečnosti symbolizuje? Státní vlajka Vietnamu působí na první pohled jednoduše. Je červená a uprostřed se nachází zlatá hvězda. Stejně jako mnoho dalších vlajek s sebou přináší hluboké poselství. Červená barva značí revoluci a krev prolitou v boji za nezávislost. Pěticípá zlatá hvězda představuje veškeré třídy společnosti, které se ve snaze zachránit národ sjednotily. Jednotlivé cípy se dají vykládat následovně: intelektuálové, rolníci, dělníci, vojáci a obchodníci. Vlajka v této podobě poprvé spatřila světlo světa v roce 1940 během povstání proti francouzské nadvládě. Od roku 1945 byla používána jako vlajka Severního Vietnamu. Po sjednocení v roce 1976 se stala vlajkou celého státu.
Rozumíte zeměpisu jako svým botám? Uhodli jste všechny vlajky?
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Zdroje: Autorský text, Nomad Revelations, Britannica (1), Britannica (2), Flagpedia.net: Flags of the World, GeoGuessr
Fotky v kvízu: Envato / SteveAllenPhoto999, Envato / twinsterphoto