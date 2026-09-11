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Nintendo oficiálně končí s prodejem Switche v Evropě. Kdo ho chce ještě koupit, už moc času nemá

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Nintendo oznámilo, že od poloviny února 2027 přestane do evropských obchodů dodávat všechny modely první generace Switche.
Nintendo Switch, OLED, herní konzole

Nintendo Switch, OLED, herní konzole

Zdroj: KK V HK / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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