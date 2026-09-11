Nintendo oficiálně končí s prodejem Switche v Evropě. Kdo ho chce ještě koupit, už moc času nemá

Dne 6. července 2026 se na oficiální podpoře Nintenda objevilo FAQ, které potvrdilo konec jedné éry, přinejmenším v Evropě. Nintendo přestane retailerům dodávat konzole Switch, Switch Lite i Switch OLED a zároveň stáhne hardware z vlastního Nintendo Store. Nejde o globální konec platformy, nejde o vypnutí eShopu ani Nintendo Switch Online. Jde o regionální rozhodnutí, které má konkrétní regulatorní důvod. A pro každého, kdo si chtěl Switch pořídit jako nový kus z obchodu, začíná odpočet.
Proč zrovna Evropa a proč únor 2027
Za vším stojí evropská bateriová regulace. Od 18. února 2027 musí být u vybraných elektronických zařízení prodávaných v EU baterie snadno vyměnitelná koncovým uživatelem. Nintendo na své korporátní stránce výslovně odkazuje právě na toto pravidlo. Pro Switch 2 firma chystá upravené evropské verze s vyměnitelnou baterií. Pro žádný z modelů první generace takovou revizi nepřipravuje.
Datum tedy není symbolické kulaté výročí deseti let od březnového uvedení původního Switche v roce 2017. Je to tvrdý regulatorní termín. Nintendo samo pracuje s formulací „od poloviny února 2027“, přesný den nezveřejnilo. Dva dny po oficiálním oznámení, 8. července 2026, mluvčí Nintenda pro VGC potvrdil, že prodej Switche bude pokračovat mimo regiony, kde působí Nintendo of Europe. V USA ani Japonsku zatím žádné koncové datum nepadlo.
Co to znamená pro český trh
Česko spadá pod Nintendo of Europe, takže se konec dodávek týká i zdejších obchodů. Nintendo ale slibuje, že po celý rok 2026 bude Switch v Evropě „běžně dostupný“. Momentálně to odpovídá realitě: Alza má OLED variantu Neon skladem za 8 690 Kč, Smarty nabízí OLED White za 8 990 Kč. Zásoby existují.
Co se stane po polovině února 2027? Nintendo přestane hardware prodávat retailerům, ale kusy, které obchody už mají na skladě, mohou doprodávat dál. Firma sama odkazuje zájemce na místní prodejce. Cenový vývoj je otázkou nabídky a poptávky:
- Do února 2027 lze čekat standardní ceny, případně slevové akce při doprodejích.
- Po únoru 2027 záleží na zbývajících zásobách. Poslední kusy mohou držet cenu, nebo i zdražit, pokud poptávka převýší nabídku.
Oficiální cenový plán pro české obchody neexistuje. Kdo chce mít jistotu nového kusu za aktuální cenu, měl by jednat v nejbližších měsících.
Switch nekončí, jen se přestane prodávat jako nový hardware
Tohle je klíčové rozlišení. Nintendo výslovně píše, že majitelé mohou dál používat existující hry i příslušenství. eShop, Nintendo Switch Online a další online služby mají pokračovat „v dohledné budoucnosti“. Žádné koncové datum služeb firma nestanovila.
A nové hry pro Switch 1 stále přibývají. V roce 2026 Nintendo vydalo exkluzivní titul Tomodachi Life: Living the Dream, v plánovacím materiálu pro letošní rok figurují i Rhythm Heaven Groove, Hello, Mario! nebo Pokémon Champions. Oficiální web Nintenda eviduje nové hry pro Switch i na září 2026. Éra softwaru pro první generaci tedy ještě neskončila, byť pro rok 2027 zatím chybí jasný plán nových vlastních titulů.
Kontext prodejních čísel mluví sám za sebe. K 30. červnu 2026 Nintendo eviduje 156,59 milionu prodaných kusů Switche, víc než kdysi legendární Nintendo DS. Platforma takového rozsahu se nevypíná přes noc.
Switch 1, nebo rovnou Switch 2?
Kdo stojí před rozhodnutím, má dvě logické cesty:
- Switch 1 (OLED) dává smysl pro levnější vstup do obrovské existující knihovny. Tisíce her, prověřený hardware, cena kolem 8 700 až 9 000 Kč. Služby běží dál, hry vycházejí. Omezení: žádné hardwarové upgrady, v Evropě po únoru 2027 už jen doprodej.
- Switch 2 je volba „na roky dopředu“. Vyšší výkon, 256GB úložiště, kompatibilita s fyzickými i digitálními hrami z první generace. Nintendo na něj směřuje nové investice, evropské verze dostanou vyměnitelnou baterii. Nintendo Account, prostředky na eShopu i předplatné Switch Online fungují napříč oběma platformami.
Podle nás: kdo kupuje konzoli pro dítě na Vánoce 2026 a nechce utrácet za nejnovější model, Switch OLED je stále výborná koupě. Kdo plánuje hrát aktivně další tři čtyři roky a chce nové exkluzivity, Switch 2 je bezpečnější sázka.
Pět měsíců. Tolik zhruba zbývá, než Nintendo v Evropě zavře kohoutky s dodávkami první generace Switche. Konzole s téměř 157 miliony prodaných kusů po světě nezmizí, jen přestane být novým zbožím v evropských regálech. Kdo ji chce, ví, co dělat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík