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Kokosová buchta pro všední den i sváteční mlsání: Jednoduchý recept na vláčný řez s vůní kokosuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kokosová buchta je přesně ten plechový recept, který nevypadá složitě a ani se na nic nehraje. Kouzlo přijde až po upečení, kdy se horký povrch zalije smetanou ke šlehání. Právě díky tomu zůstane vláčná i druhý den, což je u podobných buchet rozdíl, který poznáte hned po prvním řezu.
Fotografie ke kokosové buchtě
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Kokosová buchta pro všední den i sváteční mlsání: Jednoduchý recept na vláčný řez s vůní kokosu
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